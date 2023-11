Co se stalo, že AlphaTauri najednou každý víkend bojuje o body?

Až do poslední trojice závodů šlo pro italskou stáj o sezónu, na kterou by bylo lepší zapomenout. V prvních 17 velkých cenách její piloti vybojovali pouhých pět bodů, v šampionátu konstruktérů kvůli tomu okupovala poslední místo.

V Austinu dojel Juki Cunoda na osmém místě a Daniel Ricciardo zotavivši se ze svého zranění šokoval čtvrtým místem v kvalifikaci a v závodu poté skončil sedmý, když měl smůlu na přerušení závodu červenými vlajkami, jinak by si odtamtud odvezl více než jen 6 bodů.

Minulý víkend se v Brazílii Cunoda prosadil ve Sprintu, v němž si podal Sainze s Ferrari i Hamiltona s Mercedesem a v hlavním závodě přidal další 2 body za deváté místo. AlphaTauri prokázala, že se zvedá a začíná být konkurenceschopnou. Co se tedy v uplynulých týdnech stalo? Díky čemu udělala takový pokrok?

Novinky na voze fungují, piloti si pochvalují lepší jízdní vlastnosti | foto: Red Bull Content Pool



Co stojí za pokrokem AlphaTauri

Podle jejího výkonného ředitele Petera Bayera vše začalo již v Singapuru, kam přivezly velký balík vylepšení. Novinky se objevily ve všech oblastech vozu: křídla, podlaha, difuzor, bočnice i zadní zavěšení. "Singapurské vylepšení bylo počátečním signálem. Od té doby nasazujeme další části pro optimalizaci balíku," vysvětluje.

K pokroku přispěl po svém zranění taky Ricciardo, který inženýrům poskytuje velmi dobrou technickou vazbu a pomohl vylepšit nastavení monopostu AT04.

"Pokud jde o nastavení, dosáhli jsme velkého pokroku. Daniel byl do toho extrémně zapojený a inženýrům pomohl. Od té doby jsou piloti na schůzkách s autem velmi spokojeni. Teď máme pneumatiky dobře pod kontrolou a už nejsme ani nejpomalejší na rovinkách. Pokud jde o maximální rychlosti, jsme ve středu pole," pokračuje Bayer.

Daniel Ricciardo v Brazílie před Oscarem Piastrim | foto: Red Bull Content Pool

"Dobré výsledky povzbudily tým. Všichni můžou vidět, že se teď věci zlepšují a nové díly fungují. To dodává sebevědomí také pilotům, kteří mohou více útočit. Risk se často vyplácí a když to dopadne dobře, tak to je vzpruhou také pro všechny v továrně," popisuje ředitel dceřiné stáje Red Bullu.

"Myslím, že jsme černým koněm, zejména ve srovnání s ostatními soupeři. Teď jsme bodovali ve třech závodech po sobě, máme velmi dobrý rytmus. Nyní to chce v tom pokračovat. Jsme blízko sedmého místa mezi konstruktéry. Myslím, že na něj máme," usmívá se Cundoa.

AlphaTauri je dva závody před koncem sezóny s 21 body osmá, na sedmý Williams ji schází jen sedm bodů. Šesté Alpine je ale již zcela mimo dosah - to má na svém kontě 108 bodů.