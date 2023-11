PROHLÁŠENÍ po závodě: Nikdy se nevzdávám! říká Alonso

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Klíčový byl start. Ten se mi povedl a poté jsme závod kontroloval. Bylo to hlavně o tom, abych se dobře staral o pneumatiky, což se mi dařilo. Mohlo to vypadat jako jednoduchý závod, ale vždycky je během něj o čem přemýšlet. Vždycky se musíte soustředit.

McLaren

Lando Norris, 2. místo

Jsem spokojený. Oproti naší startovací pozici jsme slušně vydělali, takže je to dobré. Vůz se choval slušně, měli jsme rychlost. Po startu jsem doufal, že bychom mohli potrápit i Maxe, ale ten si jede svou ligu. Dnes to na něj nestačilo.

Aston Martin

Fernando Alonso, 3. místo

Dnes šlo všechno dobře. Jako tým jsme takový výsledek potřebovali. Zvláště po těch protrápených závodech. Cítím, že se vracíme zpátky. Zároveň se pořád učíme a experimentujeme zejména s ohledem na příští rok. A bitva s Pérezem? Alonso se nikdy nevzdává!

Ferrari



Charles Leclerc, neodstartoval

Když jsem ztratil kontrolu nad vozem, jel jsem v podstatě rovně. Už jsem byl jen pasažérem, nešlo s tím nic dělat. Problém byl v motoru, ale do detailů zacházet nemůžu.

Haas

Nico Hülkenberg, 12. místo

Byla to typická startovní situace, kdy bylo na roštu příliš těsno - hodně to připomínalo to, co se stalo v Kataru, dostal jsem se do kleští. Odtud se nedá vyskočit, takže jsem se dotkl Albona a ten poté vrazil do Kevina. Bylo to nešťastné, ale vlastně nešlo nic udělat jinak. Měl jsem mírně poškozený vůz, ale během červené vlajky jsme to stihli opravit, takže to bylo v pořádku. Ovšem během celého víkendu jsem neměl pořádný výkon.

Kevin Magnussen, kolize

Opravdu jsem dobře odstartoval a pak se domnívám, že Albon zmáčkl Nica, došlo ke kontaktu a ten nasměroval Alexovo auto v řetězové reakci do mě. Tak to zkrátka je, musím přesunout pozornost na další závod, do Las Vegas, kam se opravdu těším.

Günther Steiner, šéf týmu

Havárie obou našich vozů jenom ukazuje, ke komu se štěstí momentálně odvrací zády. Poté, co Kevin musel odstoupit, se Nico po celý závod snažil pracovat co nejlépe s pneumatikami, aby snížil jejich opotřebení, jímž naše vozy trpí. Myslím, že odvedl maximum, takže jeho umístění je asi nejlepší výsledek, jakého jsme schopni dosáhnout.