PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Sainz s velmi špatnou náladou

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Jsem spokojen. Získat první pole position ve Vegas, je to neuvěřitelná akce. A startovat z prvního místa je skvělé. Nicméně jsem trošku zklamaný z mého výkonu v Q3. Neodvedl jsem úplně nejlepší práci, ale stačilo to na první místo a to je to, co potřebujeme. Nyní se plně soustředím a pokusíme se to zítra všechno zvládnout. V závodě většinou ztrácíme, takže doufám, že to dáme dohromady a vyhrajeme tu.

Carlos Sainz, 2. místo (po penalizaci startuje 12. kvůli výměně baterie)

Nejprve chci říci, že tým odvedl neuvěřitelnou práci. Po náročném pátku jsme v kvalifikaci dominovali. Dali jsme dohromady auto a získali první řadu, což je úžasné. Samozřejmě bych byl rád na pole position, protože potom bych startoval jedenáctý místo dvanáctého, ale dnes jsme zvládli maximum. Stále jsem zklamaný ze včerejška kvůli té penalizaci, nebudu lhát, pořád nemám vůbec dobrou náladu, ale snažím se to moc neukazovat. Ale tak to prostě je. Závod záleží na startu a uvidíme, jak se budou opotřebovávat pneumatiky a jak se podaří předjíždět. Rychlost, vypadá to, že tu během tohoto víkendu máme a rád bych zítra bojoval o vítězství s Charlesem a Maxem. Ale bohužel, budu se muset probojovávat a snad se dostanu dopředu, abych s nimi mohl soupeřit, ale myslím, že to bude náročné.

Frederic Vasseur, šéf týmu

Od začátku víkendu je to jako na horské dráze. Měli jsme chaotický pátek, ale nejdůležitější je se soustředit na sportovní stránku a vytěžit z dnešního dne to nejlepší. Máme penalizaci a můžeme o tom diskutovat, ale je to bezpředmětné pro zbytek víkendu. Takže se musíme soustředit a získat maximum z toho, co máme. Start z prvního a dvanáctého místa je to nejlepší, co jsme dnes mohli získat a nyní se zaměříme na závod. V tréninku jsme jeli dva dlouhé stinty a šlo to dobře. Víme, že se tu podmínky mění kolo od kola s tím asfaltem a chladným počasím. Musíme mít pro zítřek otevřené oči na boxové zídce a od prvního kola na to v autě pořádně šlápnout.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Je tu celkem chladno, dost to klouže. Když jste na městském okruhu, snažíte se být co nejblíž zdi, jak to jen jde a to není vždycky přímočaré. Užil jsem si to tu a myslím, že jsme dnes získali maximum. Podle mě jsme během víkendu trošku ztráceli v rychlosti na kolo a to se tu jasně ukázalo. Doufám, že zítra v závodě budeme opět dobře pracovat s pneumatikami a probojujeme se. Včera jsem měl ze závodní rychlosti dobrý pocit a rád bych měl dnes větší rychlost. Body se rozdávají zítra a bude to náročné. První závod tady, možná bude safety car a je tu dlouhá rovinka, takže se bude hodně závodit a snad si sedneme s pneumatikami.

Sergio Pérez, 12. místo

Byla to pro nás špatná kvalifikace. Už v Q1 nám to moc nevyšlo, ale zvládli jsme to. Myslím, že v Q2 jsme dojeli příliš brzy, trať a podmínky na ní se hodně vyvíjely. Je škoda, že jsme nedokázali získat maximum, protože chybělo jen málo. Smůla. Ale teď už s tím nic neuděláme, takže se nyní soustřeďme na závod a snad se probojujeme polem, protože jinak máme rychlé auto. Hlavní je pro nás nyní závod. Uvidíme, co zvládnou pneumatiky, jsme dvanáctí a uvidíme, co dokážeme. Myslím, že naše závodní rychlost je lepší než ta kvalifikační.

Christian Horner, šéf týmu

Ferrari je velmi rychlé na kolo. Charakteristika jejich auta ale znamená, že hůř pracuje s pneumatikami. To jsme čekali. Gratuluji Charlesovi, bude to zítra zajímavý. Myslím, že tady to bude jiné, ale dá se tady předjíždět, takže to bude zajímavé a uvidíme, zda se Max brzy dostane do čela. Co se Checa týče, vyjel trošku brzy a my měli do kvalifikace jen tři sety měkkých pneumatik. Abychom se zkusili vyhnout provozu v jeho posledním kole, jel dřív a potom mu desetina chyběla.

MERCEDES

Toto Wolff, šéf týmu

Je to záhada ta naše rychlost. Když máte pneumatiky ve správném provozním okně, je vidět rozdíl a viděli jsme to v tréninku. Nicméně těžko to chápeme. Lewis neměl lepší přilnavost a bavíme se o čtyřech či pěti stupních v rozdílu mezí tím, kdy ji máte a kdy už ne. Mohli jste vidět, že některé týmy, jako například McLaren, kteří jsou normálně vepředu, vypadli v Q1. Na druhé straně Ferrari zajeli úžasná kola. Oba o půl sekundy před zbytkem pole. Opotřebení nebylo dobré, ale v tréninku se jelo v jiné časy a brzy a klouzalo to. Myslím, že Leclerc a Verstappen budou velmi rychlí a my to musíme zvládnout, musíme být trpěliví.

HAAS

Kevin Magnussen, 9. místo (po Sainzově penalizaci osmý)

Je dobré být ve středu, jsem opravdu spokojení. Myslím, že býváme v kvalifikacích celkem dobří, ale při závodě propadneme, tomu bychom se tentokrát chtěli vyhnout. Včera měly pneumatiky hodně puchýřků, takže uvidíme, jak se nám to podaří zvládnout, pro závod to je samozřejmě klíčové. Uděláme, co bude v našich silách a uvidíme, co se podaří.

Nico Hülkenberg, 13. místo

Myslím, že jsme rychlí, jasně, že jsme, protože Kevin je hodně vysoko. Mohl jsem být také, ale bohužel moje poslední kolo, na němž záleželo nejvíc, nebylo čisté, v zatáčce 7 jsem chyboval. Mám pocit, že to je pořád půl na půl - dobrý závod nebo boj. Chladnější teploty nám mohou pomoci, takže to je hlavně o opotřebení pneumatik, ale domnívám se, že všechna auta mají podobné problémy. Degradaci očekávám, jde o to, abychom se jí buď vyhnuli nebo co nejvíc eliminovali. Tady ale ještě nikdo nezávodil, takže pořád zůstávají otazníky a možná tím pádem máme šanci.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnešek byl celkem dobrý. Třetí trénink byl přínosný - navázal na slušný včerejšek, kdy jsme odjeli maximum kol, získali více dat a hlavně se dobře připravili na kvalifikaci. Jeden vůz se dostal do Q3, druhý skončil těsně za poslední částí jen proto, že Nico v jedné zatáčce probrzdil. Kevin navíc tvrdil, že jeho kolo nepatřilo k nejlepším, ale s naším umístěním jsme skutečně spokojeni.

MCLAREN

Lando Norris, 16. místo

Není to překvapení jen kvůli tomu, že je to velmi těsné. A když to nejde lehce a jen desetina nebo dvě udělá velký rozdíl. Dvě desetiny mezi mnou a o pět míst lepší pozicí. Pokud by pár věcí vyšlo jinak, nemusel to být tak špatný den. Trápil jsem se s autem, bolí to, nedostat se ani do Q2. Nemyslím, že jsme nutně něco udělali špatně. Měli jsme zastavit a přezout na nové měkké? Možná. Ale to je těžké rozhodnout uprostřed kvalifikace. Rychle jsme se dostali do tempa, já i Oscar a myslím, že jsme z auta dostali brzy hodně, ale ostatní se pořád zlepšovali a to tak se to na začátku těžko odhadovalo.

