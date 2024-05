PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Radost v táboře Ferrari a McLarenu, Mercedes je odhodlán bojovat, Red Bull lehce rozladěný

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo:

Jsem velmi šťastný. Byli jsme rychlí od začátku víkendu a opravdu si myslím, že celý tým si tuto pole-position zaslouží. Víme, jak důležitá je pozice na této trati a možnost startovat přede všemi nám dává ty nejlepší šance. Z minulosti víme, že zítra musíme vyhrát závod na trati, ale zatím jsme odvedli úžasnou práci. Samozřejmě chci poděkovat všem přítomným, protože jsem jejich podporu cítil už od středy. Nyní musíme dokončit svou práci a uděláme vše pro to, abychom si domů přivezli vítězství.

Carlos Sainz, 3. místo:

Cítím, že jsem se dnes po těžkém začátku ve včerejším víkendu udělal vše dobře. Samozřejmě, že nejsem spokojený, protože bych se raději viděl v první řadě. Zítra však mám dobrou šanci bojovat o lepší umístění a stále máme před sebou dlouhý závod. Gratuluji Charlesovi k pole-position na domácí půdě!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Víme, jak důležitá je pole-position v Monaku, ale také víme, že za sobotu nejsou žádné body; cílem pro zítřek je potvrdit Charlesovu pozici a případně získat pozici pro Carlose. Ten dokázal, že se umí neustále zlepšovat, získával více a více důvěry ve svůj vůz a trať a na konci bojoval o první řadu. Těším se na zítřek, očekávám těsný souboj mezi McLarenem, Mercedesem, Red Bullem a námi. Bude to zajímavé.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo:

Mám z toho velkou radost. Je skvělé startovat z první řady vedle Leclerca, který byl po celý víkend neuvěřitelně rychlý. Mám pocit, že jsme nabrali na obrátkách, a v jakými lepšími barvami to dokázat než takovými. Naším cílem pro zítřek je dobře odstartovat a využít příležitostí, které se nám naskytnou. Předjíždění bude sice složité, ale dám do toho všechno. Mám dobrou startovní pozici, tak uvidíme, co dokáži."

Lando Norris 4. místo:

Je to dobrý kvalifikační výsledek. Bylo to hodně těsné. Samozřejmě, že bych byl rád o jednu nebo dvě pozice výše, zejména tady, kde je předjíždění tak obtížné, ale jsem spokojený a a dobrém místě. Oscarovo druhé místo potvrzuje výbornou týmovou práci, díky tomu máme solidní výsledek a pokusíme se ho maximalizovat.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Jako obvykle tady v Monaku byla kvalifikace velmi napínavá. Dnes mělo mnoho týmů reálnou šancí dostat se do Q3; museli jsme být v našem přístupu neuvěřitelně opatrní, být na trati vždy se správnými pneumatikami, protože prostě nejde říct, kdy je čas zajet kolo, které vám přinese největší pokrok.

V Q1 nastal okamžik obav, kdy se pod Landův vůz přilepila velká část reklamního banneru. Vyžadovalo to rychlou reakci celého týmu, aby se ji zbavil a dostal se zpět na rozhodující poslední minuty, což tým zvládl velmi dobře. Oba jezdci dnes pod tlakem předváděli dobré výkony, které vyvrcholily dobrými startovními pozicemi; zítra se z nich pokusíme vytěžit maximum.

Mercedes

George Russell, 5. místo:

Dobrý výsledek. Ztrácím jen dvě setiny na třetí místo, což je samozřejmě frustrující, když jsou rozdíly tak malé. Hlavní ale je, že děláme pokroky. Tým pracoval naplno na tom, aby sem přivezl nové díly dříve než se očekávalo, a to se velmi cení, protože vůz se choval skvěle. Auto v prvním sektoru hodně tančilo a moje kolo bylo slušné – pak se vždy můžete přesvědčit, že tam bylo něco víc. Je to prostě úžasný adrenalin, zajet kolo na tomto okruhu. Celkově jsem spokojený, i když jsem dnes mohl být třetí, ale co je nejdůležitější, děláme pokroky a doufejme, že to může být jakýsi zlomový bod vzhledem k tomu, že náš vůz zde nikdy nebyl super silný. Závod byl v posledních letech dost chaotický a nejsem si jistý, jaké bude zítra počasí, myslím, že trocha deště by vše okořenila!

Lewis Hamilton, 7. místo:

Vůz se tento víkend choval od samého začátku skvěle a byl jsem konkurenceschopný jak během pátku, tak dnes v ranním tréninku. Všude jsem šel až na limit a v kvalifikačních kolech jsem se cítil dobře. Ale pokaždé, když jdu do kvalifikace, bojuji s tím, abych se s vozem neustále zlepšoval, a mám pocit, že ve srovnání s vozy kolem mě ztrácím výkonnost. Ve vysokorychlostních zatáčkách byl trochu rozdíl mezi našimi vozy, protože George tento víkend jezdí s novým křídlem. Nicméně je skvělé vidět, jak tým tak tvrdě tlačí, aby přinesl vylepšení v předchozím a tomto závodě. Byl jsem zde mnohem blíže čelu a vůz se chová daleko lépe než v předchozích letech. Musíme jen pokračovat v tlaku a v průběhu roku se dále přibližovat k čelu.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Když se podíváte na konečné pozice v časových tabulkách, páté a sedmé místo pravděpodobně vypadá poněkud podobně, ale ve skutečnosti bylo tempo dobré a s Georgem jsme byli jen pár milisekund od druhého nebo třetího místa. Lewis má za sebou velmi dobrý víkend, ale nešlo jen o poslední jízdu. Tento sport je teď tak vyrovnaný, pravděpodobně více než kdy jindy, a je to boj o nepatrné rozdíly a ve všech oblastech. Jako vždy to byla výzva najít ideální okno pro pneumatiky, ale v posledních kolech jsme splnili všechny naše cíle a pravděpodobně je rychlost vozu reálným odrazem našich možností. Monaco pro nás byla vždy těžká trať a zatím si užíváme docela konkurenceschopný víkend. Chci také vzdát hold práci týmu v továrně, který připravil aktualizace pro tento závod. Odvedli mega práci, aby všechno připravili a vše správně fungovalo. Je skvělé vidět, jak všichni jedou naplno jako my. Doufejme, že právě tady toho využijeme.

Red Bull

Max Verstappen, 6. místo:

Pro tým to obecně zatím není dobrý víkend. V posledních dnech jsme vyzkoušeli spoustu změn a nic nepomohlo optimalizovat výkon vozu. Obecně se s ním dobře jezdí na rovinkách, ale v zatáčkách a na hrbolech bylo velmi obtížné, takže se na této trati nejezdilo dobře. Jízda má své nedostatky, vůz hodně poskakuje, takže je to opravdu složité. Tento problém pro nás není novou věcí a už nějakou dobu se s tím potýkáme. Zkoušeli jsme všechno možné, abychom problém vyřešili, ale stále jsem měl pocit, že jsem často blízko k nárazu do zdi. Sice jsem se při jízdě na limitu cítil dobře, je to obrovská výzva být konzistentní, ale dnes jsem prostě neměl nejrychlejší auto. Ohledně zítřku budeme usilovně pracovat na tom, abychom se pokusili najít problém. V Monaku se mohou stát nečekané věci, takže nikdy neříkej nikdy, nicméně neočekávám zázraky.

Sergio Pérez 18. místo:

Dnes to byla naprostá katastrofa, nedostal jsem se do rytmu a neměl jsem rychlost. V mém posledním kole, když to vypadalo dobře, jsem chytil v šesté a sedmé zatáčce silný provoz, pak se na trati objevily nějaké nálepky nebo něco takového, takže jsem nemohl zajet tolik potřebné kolo. Dvě nebo tři desetiny by vše změnily, ale nezískal jsem je a pak byly bohužel pneumatiky příliš zahřáté, proto jsem skončil v Q1. Měl jsem být v Q3 a vzhledem k tomu, že rozdíly jsou tak malé, lepší kolo by věci dramaticky změnilo. Dnes ráno jsem byl pátý, takže jsem věděl, čeho mohu dosáhnout. Byl to pro nás velmi složitý a obtížný víkend a celkově nikoli ideální. Jsem velmi zklamaný, protože jsem dnes nedokázal z vozu dostat maximum, ačkoliv měl mnohem větší potenciál, než jsem předvedl. Bohužel, pokud zítra nebude pršet, nemohu doufat v nějaký výrazný posun, šance na předjíždění je téměř nulová.

Christian Horner, šéf týmu

Ferrari bylo po celý víkend rychlé, zejména Charles. První sektor byl dnes pro nás docela silný, byla to hlavně úzká vlásenka kolem Loews. Naopak pátá a desátá zatáčka byly našimi slabinami. Cítil jsem, že se v případě Maxe vracíme do hry, ale auto nebylo po celý víkend v optimálním stavu. Potýkali jsme se s určitými charakteristikami, ale stále jsem si myslel, že je tu šance proklouznout na druhé nebo třetí místo. V poslední jízdě jsme se jí ale sami zbavili. Bohužel pro Checa to také nebyl úplně jeho den, provoz mu způsobil problémy, zasekl se a nedokázal postoupit z Q1. Vezmeme si z dneška ponaučení a budeme vyhlížet zítřek. Bude to složité, pokud nevjede safety car, závod je v podstatě hotový, ale zítra se vrátíme do boje.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 8. místo:

Dnes to bylo mnohem těžší, než jsem očekával, ale hodně jsem zrychlil a podařilo se mi zlepšovat kolo po kole v každém tréninku, od Q1 do Q3. První část byla trochu boj, vzhledem k rychlosti, kterou jsem měl ve volných trénincích, ale podařilo se mi z vozu vymáčknout každou milisekundu. Bylo to super intenzivní, jedna chyba je tady velkou ztrátou. Cítil jsem trochu tlak, ale zároveň jsem si to užíval, dokázal jsem udržet klidnou mysl a vytěžit z vozu veškerý výkon. Zítra to bude složité, je těžké tady předjíždět, takže start bude rozhodující a hlavní je zajet čistý závod. Tempo je dobré, takže musíme jen vytěžit veškerý výkon vozu. Celkově jsme jako tým odvedli fantastickou práci, i tento týden jsme zůstali konzistentní. Moje umístění mi poskytuje hezký pocit, rozhodně speciální.

Daniel Ricciardo, 13.místo:

Dnes to byl těžký den. Kvalifikace je v Monaku velmi důležitá a startovat v zítřejším závodě mimo top 10 bolí. Včera jsem cítil, že jsem na dobrém místě, ale věděl jsem, že nás hlavně kvalifikace, takže jsem byl rozhodně nadšený. Bohužel to vypadá, že jsem udělal trochu krok zpět. Nejsem zklamaný z toho, jak jsem jel, jen to prostě nestačilo předvést maximum tam, kde jsem potřeboval. Auto bylo v některých místech trochu složitěji ovladatelné a trochu jsem se trápil, ale nebylo to tak, že bychom udělali nějaké velké chyby. Osobně jsem měl v prvním kole problém zahřát pneumatiky a pak, kdykoli jsem byl schopen zrychli, nedokázal jsem získat tolik času jako ostatní. Několikrát jsem se zde kvalifikoval na podobnou pozici a určitě mi neusnadní život. Je to frustrující, ale budu spolupracovat s týmem, abych lépe pochopil pár věcí a pokusím se v závodu překonat ztrátu.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonnosti vozidel

Po solidním pátku, obvyklých celonočních analýzách a práci na simulátoru bylo naším plánem věnovat třetí volný trénink optimalizaci měkkých pneumatik pro kvalifikaci. Věděli jsme, že konkurence bude velmi těsná a že nalezení dobrého provozního okna je kritické, zejména v Q1 s dvaceti vozy na trati. Inženýři a mechanici odvedli skvělou práci, když poslali vozy ve správný čas a na dobrých pozicích na okruh. Na první sadě pneumatik jsme zajeli konkurenceschopná kola, ale bylo jasné, že vývoj trati donutí všechny znovu jít na limit. Během Q2 to bylo opět těsné a Juki zajel na své druhé sadě skvělé kolo, čímž si zajistil Q3. Daniel se trochu více trápil s vyvážením svého vozu, ale přesto se mu podařilo porazit Strolla a dostat se velmi blízko k Hülkenbergovi, na něhož se tento víkend zaměříme. Q3 byla rozhodně jednodušší, pokud šlo o hustotu provozu, také bylo na trati jen deset aut. Juki odvedl skvělou práci, zajistil pro nás další Q3 a opět jsme na špici středu pole v dost silné pozici. Nyní je čas, aby naše strategická skupina přezkoumala různé scénáře závodu, provedla mnoho simulací a ráno prodiskutuje a definujeme náš konečný plán. Cíl je jasný: přivézt domů další body.

Williams

Alex Albon, 9. místo:

Dneska to bylo skvělé. Ta kola jsem si opravdu užil. Po celý víkend jsem měl vůz v dobrém stavu, ale stále se trochu potýkám s nedotáčivostí ve druhém sektoru, takže jsme během dne udělali nějaké změny, abych se pokusil dostat na vrchol. Všechno to bylo o tom, aby se pneumatiky dostaly do správného okna, takže jsme zvolili čistý vzduch, soustředili se na pneumatiky a nestarali se tolik o vývoj trati. S výhledem na zítřek může být problém s degradací, takže k nim budu muset být po celý závod šetrný. Doufám, že se mi podaří získat trochu čistého vzduchu a postarat se o pneumatiky. Na papíře tato trať nejméně diferencuje různé váhy vozu, takže nám umožnila hrát za trochu vyrovnanějších podmínek. Co se týče týmu, Logan neměl vylepšení a jel s mírně alternativním nastavením; to byl potenciální rozdíl, proč se nedostal do Q2."

Logan Sargeant, 17. místo:

Byla to dobrá kvalifikace. Od prvního tréninku jsem jezdil dobře a byl jsem opravdu spokojený se svými koly – cítil jsem, že jsem z balíčku, který jsem dnes měl, dostal všechno. Samozřejmě jsme otevřeně přiznali, že tento víkend máme určité rozdíly mezi vozy a mohu jen očekávat, že to přinese docela dost rozdílů. Je těžké tu předjíždět, ale musím se soustředit sám na sebe, pokusit se zajet čisté stinty a uvidím, co můžu zítra udělat. Monako je jednou z nejzvláštnějších tratí. Sedět ve voze F1 a vyjet z garáže ke kvalifikaci nemá obdobu a mít možnost dostat auto na limit je vše, o čem sním, takže je pro mě potěšením zde jezdit."

Sven Smeets, sportovní ředitel

Dnešní dopolední volný trénink byl zaměřen na práci s měkkými pneumatikami, dostat je do správného okna pro kvalifikační jízdy. Jako vždy v Monaku je Q1 velmi rušná, musíte mít trochu štěstí na provoz a zajíždět kola s pneumatikami v pravém okně. S Alexem se nám to podařilo, bohužel u Logana to těsně nevyšlo, což byla opravdu škoda. Absence některých aktualizací ho pravděpodobně stály místo v Q2. Alex zajel skvělé kolo v Q2 a poprvé v této sezóně stanul v Q3 - jeho umístění nás pochopitelně těší. Nyní bude pro Alexe klíčový dobrý start, musí se vyhnout problémům v prvních kolech a pokusil se upevnit svou dobrou startovní pozici pro zisk bodů. Pro Logana bude závod těžký, protože předjíždění tu je obtížné, ale budeme připraveni využít každou příležitost k posunu vpřed.

Alpine

Pierre Gasly, 10.místo:

Jsem velmi potěšen, že jsem se dnes poprvé v tomto roce dostal do Q3. Hodně jsem riskoval a jednou se dotkl zdi, ale to jsou šance, které musíte ve zdejší kvalifikaci podstoupit. Nakonec jsem s výsledkem spokojen, i když bylo možné dosáhnout lepší pozice. Včera jsme museli tvrdě pracovat; tým simulátorů v Enstone odvedl skvělou práci, když vyzkoušel několik testovacích položek a navrhl nějaké změny pro vylepšení vozu. Víme, že Monako je trať plná příležitostí a v zítřejším závodě máme příležitost bojovat o body. Před námi je ještě dlouhý závod. Budeme muset být připraveni na mnoho scénářů s cílem odvézt body pro tým.

Esteban Ocon, 11. místo:

Velmi rušný kvalifikační den. Z mé strany jsou to rozhodně smíšené pocity. Cítím pozitiva, protože jsme na voze udělali několik dobrých vylepšení, abychom mohli v kvalifikaci bojovat o první desítku. Q1 jsem zvládl v pohodě, ale ve svém kole v Q2 jsem chyboval, když jsem nezvládl první zatáčku, což mě s největší pravděpodobností stálo postup do Q3. Měl jsem rychlost a jel na hranici svých možností, abych optimalizoval vše, co bylo dispozici. Leč chyby se občas stávají. Startujeme blízko bodovaných pozic a v Monaku jsou vždy příležitosti, jak se prosadit. Dáme do toho všechno, protože začínáme s ambicemi získat body pro tým.

Bruno Famin, šéf týmu

Pro tým je to naše první účast v Q3 v této sezóně a proto se chystáme na pozitivní zítřejší závod. I když jsme spokojeni, na stole byly určitě lepší pozice a mít oba vozy v Q3 bylo vzhledem k naší rychlosti v kvalifikaci realistické. Naši jezdci tvrdě tlačili, jak od nich očekáváme. Od včerejška jsme provedli několik vylepšení. Pochvalu si zaslouží lidé na simulátoru v Enstone a náš rezervní jezdec Jack Doohan, který přes noc odvedl skvělou práci, když vyzkoušel pár věcí a vylepšil nastavení vozu. Zítra posoudíme naše strategické možnosti. Uděláme vše pro to, abychom zajistili co nejlepší týmový výsledek.

Haas

Nico Hülkenberg, 12. místo:

Myslím, že výsledek a kvality vozu odpovídají postavení, kde se nacházelo celý víkend, jen ne dost dobré na první desítku. Moje poslední kolo v Q2 bylo docela čisté, takže si ho cením. Bohužel jsem nebyl dostatečně rychlý; budeme si muset hodit kostkami a trochu zariskovat, abych dosáhl lepšího výsledku. Uvidíme, jak se vše vyvine po startu.

Kevin Magnussen, 15. místo:

Rychlost voz nechyběla a myslím, že jsem mohl bojovat o Q3, což v Monaku téměř jistě znamená zisk bodů, takže jsem opět dost otrávený. Natankovali jsme auto na další kolo pro případ, že bych se v prvním kole dostal do provozu a pokus přerušil. Odstartoval jsem, v první zatáčce jsem získal více než jednu desetinu, ale kolo přerušil. V druhém kole jsem pak byl pořád v provozu.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Bylo to trochu ošemetné. Při posledním pokusu Kevin cítil, že pneumatiky jsou ve správném okně, ale po první zatáčce kolo přerušil a využil ho jako přípravné. V dalším kole mu nevyšel nájezd do první zatáčky, ani jeden sektor neměl zelený, takže se nezlepšil. To je špatné, protože jsme nevyužili jeho potenciál na maximum.

Nicovo kolo bylo docela čisté a od prvního výjezdu se slušně zlepšil, ale v osmnácté zatáčce ztratil trochu času, takže celkově mám pocit, že jsme nevyužili náš potenciál naplno. Kdybychom udělali všechno perfektně, dostali bychom se do Q3? Nejsem si jistý, mám pocit, že jsme neměli dostatečnou rychlost. V Monaku to bude těžké, ale něco vymyslíme, abychom byli schopni využít nějaké příležitosti.

Aston Martin

Lance Stroll, 14.místo:

Myslím, že dnes bylo možné dosáhnout víc. Zajel jsem několik dobrých časů a postoupil z Q1, ale pak jsem se během svého posledního letmého kola v Q2 dostal do provozu. To mě stálo pár desetin. Je těžké tady předjíždět, takže očekávám, že zítra budu mít těžký den, ale stále se chci pokusit bojovat o body.

Fernando Alonso, 16.místo:

Dnes jsem předvedl případ špatného místa a špatného okamžiku. Tohle je Monako a i zde musíte mít trochu štěstí! V Q1 jsem ztratil docela dost času kvůli provozu; není koho obviňovat, protože nemůžeme očekávat, že se provoz jen tak rozplyne. Před kvalifikací jsem si myslel, že Q3 vypadá reálně. Zítra to bude těžký den, ale využiji každou příležitost, která se mi naskytne.

Mike Krack, šéf týmu

Byl to opravdu těžký den a zklamání pro naše fanoušky, jezdce a celý tým. Neexistují žádné výmluvy, prostě jsme dnes neměli závodní vůz, který by byl schopen dostat se do první desítky. Rozdíly na jednotlivých okrajích jsou velmi malé a my jsme byli na jejich špatné straně. Nyní nás čeká těžký boj o body, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom využili každou příležitost, která by se mohla v zítřejším dlouhém závodě zhmotnit. Do budoucna musíme do AMR24 přinést vyšší výkon.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 19.místo

Dnešek byl náročným dnem. Při závěrečném tréninku jsem se za zatáčkou 18 lehce dotkl zdi; Nic zásadního, protože jsem se ještě později toho dne mohl zúčastnit kvalifikace. Bohužel jsem neměl dostatečnou rychlost na kolo, abych se dostal přes hranici Q2 – to je docela jednoduché. Celkově to pro náš tým zatím není snadný víkend. Monako je jednou z nejnáročnějších tratí v kalendáři – to je jeho nejlepší vlastnost a zároveň to, co ho dělá tak náročným. Přes noc bude co zkoumat, abychom našli ten krok navíc, který by nám zítra mohl umožnit mírné zlepšení. V závodě, jakmile se vše stabilizuje, by to mělo být o něco lepší, i když nebude snadné startovat úplně zezadu. Přesto není všechna naděje ztracena; víme velmi dobře, že se tu může stát cokoliv a uděláme vše pro to, abychom využili každou dobrou příležitost.

Guanyu Zhou, 20. místo:

Celý víkend byl zatím náročný a dnešní kvalifikace nebyla výjimkou. Nebyl jsem schopen dostat z auta všechno – od pneumatik až po teplotu – do správného okna a hodně jsem se potýkal s nedostatkem přilnavosti. Na takové trati potřebujete jistotu a přilnavost, abyste ze svých kol vytěžili maximum, a i když si myslím, že moje úsilí bylo docela čisté, stále ztrácím vteřinu. V Monaku je sobota nejdůležitější, ale závod je vždy jiný příběh a my ho využijeme k tomu, abychom lépe pochopili, co nám chybí ke stažení ztráty. Jako tým se podíváme důkladněji na naše nastavení, abychom zjistili, jak se můžeme před zítřkem zlepšit.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes není čas na analýzu, ale na reakci. Zítřejší startovní rošt je samozřejmě těžko stravitelný pro všechny členy týmu, jezdce, tým na trati i v Hinwilu. To, co můžeme udělat, je reagovat a dokázat, že jsme schopni otočit list a zlepšit se – a to i v těžkých časech. Samozřejmě se nevyhneme důkladné analýze dnešního výkonu a proč musíme v Monaku startovat z poslední řady. Viděli jsme, že nám chybí celková výkonnost, ale neexistuje jediný prvek, který by generoval výkon v týmu. Chápeme, že musíme udělat krok v každé jednotlivé oblasti – a víme, že nejdůležitější věcí, kterou je třeba vidět od každého člena našeho týmu, je vytrvat a nevzdávat se. Není to situace, kterou lze řešit, aniž bychom byli motivovaní, odhodlaní a ochotní podstoupit tuto práci společně.