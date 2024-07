GP BELGIE: Kvalifikaci ovládl Verstappen, ale jako první do závodu vyrazí Leclerc

Bylo jasné, že nás čeká kvalifikace na pneumatikách do přechodných podmínek a navíc s nevyzpytatelným ardenským podnebím. Piloti hlásili na některých místech vysychající stopu, aby následná kratičká přeháňka zcela změnila její stav. Z tohoto hlediska vypadala předikce meteorologů - pravděpodobnost deště 80 % - jako poněkud nepovedený vtip.

Q1 - 18 minut:

Kvalifikaci zahájil Norris před oběma Haasy, ale zdálo se na prvním pohled zřejmé, že Lando není docela ve své kůži - čas 1:58,984 záhy překonal Hülkenberg a po něm další. Pouze Verstappen jako by chtěl dokázat, že jede tak trochu mimo tuto ligu - čas 1:56,003 byl na hony vzdálen soupeřům. A zatímco ti sázeli další a další časy (někteří stihli čtyři měřená kola, což s ohledem na délku okruhu není zrovna jednoduché), Max si mohl dovolit odpočívat. Když ho "vyzval" Piastri (1:55,549), s lehkostí přidal další masivní zlepšení - 1:54,938 - a poté už se o události na trati nestaral. Proto mohl Oscar tuto část kvalifikce ovládnout časem 1:54,835, ale v této fázi se ještě nic nedělo. Navíc se Piastri mohl rozčilovat hned na začátku Q1, protože se kvůli své nepříliš vhodné pozici před něj drze vecpaly oba Haasy, což se mladému Australanovi vůbec nelíbilo. Trápil se Hamilton, jenž si stěžoval na nulový přítlak.

Proměnlivé dešťové kapky dělaly pilotům vrásky, chvíli byl zcela mokrý úsek Blanchimont a pasáž kolem Les Combes, ale stačilo projet další kolo a vše bylo jinak. Russell ještě dvě minuty před koncem figuroval na nepostupovém místě, nakonec v dramatickém závěru dokázal uhájit příslušnost v Q2. Chvíli chovali naděje piloti Haasu, ale ani jejich zlepšení v posledním měřeném kole nepomohlo. Velice špatně se vedlo Cunodovi, jenž na rozdíl od Ricciarda, jen se protáhl o část kvalifikace výš vůbec nezvládl poslední pokus.

Do Q2 nepostoupili: Hülkenberg, Magnussen, Cunoda, Sargeant, Zhou.

Q2 - 15 minut:

Nikdo nechtěl čekat, Albon, Ocon a Gasly čekali na konci uličky na zelené světlo. Alex byl také tím, kdo si zapsal čas 1:54,724, což mohlo naznačovat zlepšené podmínky, ale vzápětí se ozývaly hlasy, že jde o iluzorní situaci. Zajímavé ovšem bylo, že i při ztížené jízdě na střídavě mokré a sušší trati se piloti vyhnuli závažným problémům - když už nějaké nastaly, vypadaly velmi efektně jako v případě Russella, jenž v zatáčkách Stavelot předvedl dlouhý boční smyk.

Verstappen opět zatloukl konkurenci do země (1:53,857) a mohl jen sledovat, jak se ostatní marně pokoušejí o solidní časy. Mercedesy a Ferrari si dokonce zahrávaly s možností, že do Q3 vůbec nepostoupí, když pak dokázaly zvládnout poslední rychlá kola, vznášel se Černý Petr nad Pérezem, jenž se před dotírajícím Albonem spasil časem rychlejším o 0,003 vteřiny! Verstappen si zajel ještě jedno kolo pro klid, o dvě setiny rychlejší svého předchozího pokusu a měl opět hotovo. Poslední dva pokusy zajeli Gasly a Alonso; Francouzi se však nevedlo a krajana a kolegu do Q3 nedoprovodil.

Do Q3 nepostoupili: Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas a Stroll.

Q3 - 12 minut:

Na trať vyjeli jako první Hamilton s Russellem, sledovaní Norrisem a Oconem. Lewis vůbec s tímto řešením nebyl spokojen a vznesl na boxovou zídku dotaz: "Je opravdu dobré, vyjet jako první?" a dostal ihned odpověď: "To záleží na dešti!" Ten totiž měl podle předpovědi zesílit. Hamilton tak stanovil výchozí čas 1:54,011, jemuž se Russell nepřiblížil (1:54,243) a Piastri ho nepřekonal (1:54,027). Proroky ovšem nebyli ani ostatní, nikdo se nedostal pod limit 1:54,0 - s výjimkou obou Red Bullů: Pérez se nakrátko posadil do čela, odkud ho však záhy sesadil Verstappen. A to Max zaváhal ve Stavelotu, kde okopíroval Russellův smyk i s chlupy... Piastri zase zkoušel podobnou praktiku v zatáčkách Pouhon, proto mírně ztratil.

Mercedesy a McLareny s ohledem na riziko sílící přeháňky vyjely k druhým pokusům poměrně brzy, ale i když se kompletní čtyřka zlepšila, dostala se do nevýhodné pozice, protože ostatních šest pilotů si ještě uchovalo naději na odvetu. Sainz jr. svou šanci zahodil, vůz mu uklouzl už v La Source, pak mu auto plavalo v Les Combes, Malmedy, Pouhonu a Stavelotu. Není divu, že byl TOP 4 nejhorší. Zato Leclerc nějaký sílící déšť ignoroval a překonal Péreze - tomu poslední kolo vůbec nevyšlo, tak ho ani nedokončil a zajel rovnou do boxů. Druhé rychlé kolo nevyšlo ani Verstappenovi, ale časem 1:53,201 pořád ještě o téměř půl vteřiny dominoval před Leclercem.

Vítěz kvalifikace se přesune o deset míst dozadu a z pole-position tedy vyrazí nečekaně Ferrari. McLaren a Mercedes tentokrát byli poněkud v pozadí, ale jejich šance pro zítřejší závod jsou značné.

Omlouváme se za zdržení při zveřejnění zprávy a znovu připomínáme, že Max Verstappen dostal penalizaci v podobě posunu o deset míst na startu - do výsledků jsme tuto záležitost nepromítli, aby nebyla porušena kontinuita časů a jednotlivých částí kvalifikace.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:53,159 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:53,754 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:53,765 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:53,835 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:53,981 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:54,027 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:54,184 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:54,477 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:54,765 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:54,810 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:54,473 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:54,635 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:54,682 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:54,764 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:55,716 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:56,308 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:56,500 18. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:56,593 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:57,230 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:57,775

