KVALIFIKACE GP LAS VEGAS: Ferrari by mělo první řadu, Sainz doplatil na podivnou penalizaci

Q1

Teploty vzduchu 15°C, tratě oscilující mezi 16 a 17 °C, vlhkost vzduchu 61 % a vítr o síle 4,6 km/h - takovýchto podmínek ochutnali první jezdci v americké kvalifikaci. První časy si zaznamenaly Haasy a Magnussen ze začátku vyřazovacích bojů ukazoval, že tahá za delší konec provazu. Několik málo jezdců jelo na dvě zahřívací kola, ale to neplatilo pro Leclerca, který zajel čas 1:34,898. Ferrari by tyto chladné podmínky měly navíc sedět, protože rudé monoposty dokáží rychleji zahřívat pneumatiky. Další Leclercovo kolo bylo ještě o 8 desetin rychlejší. I třetí muž FP3 Logan Sargeant patřil v Q1 mezi ty rychlejší. Alex Albon, který v závěru FP3 nešťastně havaroval, zajel téměř totožně rychlý čas právě se Sargeantem. Traťovými limity se poté provinili Russell s Cunodou v 8. zatáčce. K výtržníkům se později přidal i Lando Norris. Mezitím Leclerc se Sainzem dokázali zajíždět stále rychlejší kola, přičemž v Q1 použili jen jednu sadu pneumatik! V závěru Q1 zrychlil i Russell a skončil třetí mezi Sainzem a Verstappenem. Ale všem to vyjít nemohlo - Norris, Ocon, Zhou, Piastri a Cunoda nepostoupili do Q2.

Q2

I na začátku druhé části diktovali tempo Leclerc se Sainzem, ale zničehonic oba jezdce posunul pořadím Sergio Pérez a Fernando Alonso. Lance Stroll byl ale za svým týmovým kolegou o více než vteřinu. Kanaďan se navíc několikrát provinil ignorováním žlutých vlajek. Formu potvrdily i stříbrné šípy - Hamilton s Russellem patřili ze začátku k těm nejrychlejším v Q2. Za Mercedesy dojel Verstappen a posunul se na první místo, ale dlouho se na něm neohřál. Leclerc mu naložil 7 desetin. Leclercovo dominantní kolo potvrzoval i náskok 5 desetin na Carlose Sainze. V nepostupové pětce byly k vidění oba Williamsy - Sargeant i Albon zabrali a poskočili do první desítky. Špatně to dopadlo u Red Bullu - Pérez zůstal v boxech a do závěrečné části nepostoupil. Společně s Perézem nepostoupil Hamilton, Hülkenberg, Stroll a Ricciardo.

Some effort from Charles Leclerc 🙌



Leclerc goes top, by a huge seven and a half tenths of a second! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/q7OYsVk5Wg — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Q3

Do Q3 vstupovali jako favorité jezdci Ferrari. Jen 22 tisícin v cíli mezi Leclercem a Sainzem. Téměř identický čas s nimi zajel i Max Verstappen. Na přední příčky si myslel i Fernando Alonso, ale lehce probrzdil jednu zatáčku. Po dojetí jednoho rychlého kola se vydali všichni do boxů. Na jeden ostrý pokus jel Albon, Sargeant a Bottas. Sainz v závěru chyboval, ale stíhal ještě jeden rychlý pokus. Leclerc ztratil v prvním sektoru 2 desetiny, ale ve zbytku okruhu zrychlil a svůj čas zlepšil ještě o 3 desetiny. Verstappen do boje o pole position již zasáhnout nedokázal. Sainz skončil o 44 tisícin za Leclercem, ale zítra bude startovat s penalizací 10 míst na startu. Překvapením byl výsledek obou Williamsů na 6. a 7. místě- mohli být ještě lepší, ale o všem rozhodly závěrečné pokusy Russella a Gaslyho.

GP Las Vegas (Las Vegas) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:32,726 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:32,770 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:33,104 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,112 5. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:33,239 6. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:33,323 7. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:33,513 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:33,525 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:33,537 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,555 11. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,837 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:33,855 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:33,979 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:34,199 15. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:34,308 16. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,703 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:34,834 18. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:34,849 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:34,850 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:36,447

