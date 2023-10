Kvalifikace pro Verstappena, v první řadě ho doplní Russell

Ihned po prvním volném tréninku přišla na řadu kvalifikace. Další ze sprintových víkendů se odehrál právě v Kataru. Týmy neměly zrovna nejvíce informací, proto bylo nejlepší zůstat na trati co nejdéle a zajet co nejrychlejší čas.

Q1

První časy si zapsali oba jezdci Red Bullu, ale postupným zrychlováním ostatních se i oni propadali pořadím. O nejrychlejší časy bojovalo nemálo jezdců a nejrychlejší sektory skákaly od jednoho pilota k druhému. Rychlý byl mimo jiné i Lando Norris, který si dokonce dokázal sáhnout na nejrychlejší čas, ale v tu dobu se dostal ke slovu strašák celé dvacítky pilotů - traťové limity. Černým koněm kvalifikace se zdál být Fernando Alonso s dost rychlými časy na kolo. Silný se zdál být i Mercedes, který se s oběma vozy pohyboval na předních příčkách. Ani po zajetí posledních pokusů neměl nikdo s postupem do Q2 jisto. Na čele bojoval Verstappen s Norrisem, Alonsem a Leclercem. Zapomínat se nesmí ani na konkurenceschopná kola Oscara Piastriho, který hrál v této bitvě také svoji roli. Z postupu do Q2 se ale radovat nemohl Sargeant, Stroll, Lawson, Magnussen a Zhou.

Q2

Druhá část již nebyla tolik o poznání - nejdříve se o nejrychlejší kolo přihlásil Piastri, toho vystřídal Pierre Gasly a výměnu dokončil Max Verstappen s časem 1:24,758. V nepostupující pětce byl Carlos Sainz a Španěl navíc chyboval i těsně před koncem Q2.

Fine margins! 👀



Carlos Sainz, currently P14, will have to go again in Q2 after exceeding track limits #F1 #QatarGP pic.twitter.com/Ezpa3bRNdj — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

Nejrychlejší příčky patřily opět McLarenu, čímž jezdci potvrzovali formu z předešlých závodů. Sainz byl pod tlakem a navíc v out lapu bojoval s Verstappenem. Holanďan nakonec zajel rychlý čas, ale nejrychlejší nebyl - dostal se před něj Lewis Hamilton. Carlos Sainz nedokázal navázat na Leclerca a nepovedlo se mu postoupit. Traťové limity překročil Checo Pérez a do Q3 se nedostal ani on. Společně se Sainzem a Pérezem ještě nepostoupili Cunoda, Albon a Hülkenberg.

Q3

V závěrečné části se zdál být nejrychlejším Verstappen. Jeho čas dosahoval hodnoty 1:23,778, druhý Hamilton ztrácel víc než půl vteřinu. Piastri byl zatím čtvrtý. Čas byl odebrán Leclercovi s Norrisem, Brit navíc další rychlé kolo nepřidal a zajel do boxů.

Hamilton gives it everything in his first Q3 run but Verstappen is in the box seat...



Top 5

Verstappen

Hamilton

Russell

Piastri

Leclerc#F1 #QatarGP pic.twitter.com/73V7zHlyJs — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

V posledním pokusu chyboval Verstappen a své kolo již nezlepšil. Na jistotu i rychlost musel jet Lando Norris, ale rychlejší než Verstappen nedokázal být - nakonec mezi nimi byly 3 desetiny. Oslavy ale přerušilo ředitelství závodu - Norris překročil traťové limity a jelikož neměl zajeté žádné regulérní kolo, propadl se na 10. místo. Na třetí místo se sice posunul Oscar Piastri, ale i on byl v jedné zatáčce širší a z třetího místa se nakonec radoval Lewis Hamilton.

GP Kataru (Losail International Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:23,778 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24,219 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24,305 4. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:24,369 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,424 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:24,540 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:24,553 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:24,763 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:25,058 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:25,301 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:25,328 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:25,462 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:25,707 15. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:25,783 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:26,210 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:26,345 18. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:26,635 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:27,046 20. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:27,432

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ