Na úvod v Miami double Mercedesu. Trénink přerušily červené vlajky

První trénink v Miami přinesl slunečné počasí. Týmy se trápily s přilnavostí, kvůli čemuž došlo k několika hodinám a výletům mimo trať. Hodiny předvedl Nyck de Vries, výlet mimo trať si neodpustil Albon. Problémy měl Mercedes - George Russell si hned v prvním kole stěžoval na mizernou ovladatelnost svého vozu a po inženýrech požadoval jeho přenastavení.

V polovině měřeného tréninku havaroval Nico Hulkenberg, jelikož se jednalo o poměrně tvrdou ránu, následovaly červené vlajky. Přerušení měřených jízd týmy mrzelo. Většina totiž do Miami přivezla nové díly a kvůli červeným vlajkám bylo méně času na jejich analýzu. S balíkem vylepšení přišli například Red Bull, Ferrari nebo již zmíněný Haas.

🚩 RED FLAG 🚩



Hulkenberg loses the car at Turn 3 and he hits the wall#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/NJM3f8vmNP