Řešení extrémních problémů Ferrari? "Úplně nové auto," má jasno Leclerc

Scuderia se stále nemůže prosadit na špici a momentálně bojuje až o druhou příčku s Mercedesem, na který ztrácí 20 bodů. Výkonnost narušuje několik problémů, kvůli nimž je její auto na některých okruzích konkurenceschopné více, na jiných méně.

Po vítězství v Singapuru se o týden později v Japonsku propadla až za McLaren. Po letní přestávce měl přijít vzestup, poslední fluktuace formy však vzbuzuje pochybnosti.

"Upřímně takto to je od počátku sezóny. Některé tratě nám fungují lépe a někdy to je horší. Neřekl bych, že by s vozem došlo k průlomu, jelikož potíže s ním přetrvávají," přiznává rozladěný Leclerc, jemuž patří v šampionátu 6. příčka za svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem.

Charles Leclerc u svých mechaniků doma v Monaku | foto: Scuderia Ferrari

Řešení? "Podle mě bychom asi potřebovali úplně nové auto, abychom se jich zbavili. A to je cíl pro příští rok," popisuje monacký jezdec, který každý víkend řeší nějaké potíže s nastavením. A následné kompromisy mají negativní dopad na jeho jezdecký styl.

"Docela dost na nich pracuji. Naše auto momentálně... není to tak, že by nemohlo být přetáčivé, ale když ho tak nastavíme, pak je extrémně nekonzistentní, proto musíme jezdit s nedotáčivostí," přibližuje 25letý pilot Ferrari.

"To tedy hodně ztěžuje využití mého jízdního stylu pro dosahování co nejlepších časů na kolo. Snažím se zlepšit a pochopit, jak bych mohl jinak využít svůj jízdní styl. Trochu to fungovalo v Japonsku, ale neřekl bych, že v tom byl obrovský rozdíl proti zbytku roku," dodává sklesle Leclerc.