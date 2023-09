Nejrychlejší kola předváděly Mercedesy, Ferrari o 2 sekundy pomalejší. Jaké strategie volili v Singapuru?

Stříbrné šípy využily posledního virtuálního safety caru k zastávce boxech i za cenu toho, že přijdou o pozice na trati, zatímco vedoucí trojice čítající obě Ferrari a Landa Norrise s McLarenem zůstala na dráze.

Hamilton ve 47. kole zvládl projet městským okruhem průměrnou rychlostí 185,5 km/h za 1:35,867 min, jeho týmový kolega George Russell byl o kolo dříve o čtyři desetiny pomalejší (1:36,273).

Třetí nejrychlejší čas předvedl Fernando Alonso s Aston Martinem - 1:36,456 min, zatímco vítěznému Carlosovi Sainzovi patří až 7. příčka (1:37,666), Norrisovi osmá (1:38,046) - na tvrdých pneumatikách byl ale ve svém nejlepším pokusu o téměř 2,2 sekundy pomalejší než Mercedes.

Nejrychlejší kola GP Singapuru 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Když Stříbrné šípy stahovaly náskok aut na čele tempem 2 sekundy na kolo, zdálo se, že mají vítězství jisté. Snadno si poradili s Charlesem Leclercem, jenž měl být prvním těžko překonatelným obranným valem Sainze.

Ten ale jel velmi chytře - záměrně poté trochu zpomalil, aby měl Norris za ním DRS a mohl se útokům Russella s Hamiltonem bránit. Tento tah mu vyšel a podruhé ve své kariéře vyhrál, čímž uťal rekordní šňůru vítězství Red Bullu, který tentokrát neměl potřebnou rychlost ani štěstí na safety car fáze.



Pneumatiky a strategie

Na startu měla většina závodníků středně-tvrdou (C4) směs, pouze Cunoda, Leclerc a Zhou začínali na měkké (C5) a Bottas s Red Bully na tvrdé (C3) směsi.

Téměř po celou dobu závodu piloti šetřili pneumatiky, což bylo patrné zejména z počátku, kdy se v radiokomunikaci nikterak netajili tím, že by dokázali zrychlit o sekundu nebo více, aby dokázali plnit stanovené cíle či maximálně využít příležitosti, které by se naskytly.

Pneumatikové strategie GP Singapuru 2023 | zdroj: Pirelli

Degradace pneumatik byla trochu vyšší než během tréninků či kvalifikace, všechny směsi nicméně fungovaly dle očekávání. Nejvýhodnější byla jednozastávková strategie, dvouzastávková fungovala při neutralizaci závodu.

První výjezd zpomalovacího vozu ve 20. kole způsobil rozruch, když piloti startující na středně-tvrdých pneumatikách zamířili do boxů pro tvrdé, zatímco ti, kteří začínali na tvrdých, zůstali na dráze s cílem ujet na nich aspoň dvě třetiny závodu.

Ve 44. kole se naskytla další příležitost pro změnu, když ředitelství sáhlo po virtuálním safety caru. Oba Mercedesy společně s Williamsy zamířili pro čerstvé středně-tvrdé pneumatiky, Alonso s Magnussenem nazuli měkké. Stříbrné šípy a Red Bully stavějící smolně před VSC začaly létat, Hamiltonovi to však dotáhl jen na třetí místo a Verstappenovi na páté. Pokud by Max se svou zastávkou počkal, zdolal by i Leclerca.