Druhý trénink patřil v Singapuru Ferrari

Druhý trénink před GP Singapuru se nesl v duchu příprav před zítřejší kvalifikací. Zpočátku byli na čele oba piloti Mercedesu, přestože Russell zažil dvě horké chvilky. Obě nicméně ustál bez poškození svého monopostu. Mercedes vypadá slušně, problém má s ovladatelností. Russell i Hamilton si do vysílaček stěžovali, že je auto neposlouchá. Také pohled z kamery potvrzoval nervozitu stříbrného stroje.

Mercedesům sekundoval na čele průběžného pořadí v úvodu druhého tréninku Sainz. Ferrari přivezlo do Singapuru velká vylepšení, které mají stájí z Maranella umožnit nejen uhájit druhé místo v Poháru konstruktérů, ale také zabojovat s Red Bullem o jednotlivá vítězství v závodech. Prvotní dojem z novinek vzbuzuje optimismus. Kdo optimismem hýřit nemohl, byl Charles Leclerc. Na Monačanově autě se pracovalo ještě půl hodiny po startu druhého tréninku. Až těsně poté Charles vyjel na trať. I on ale nakonec ukazoval slušnou rychlost.

Lap times on soft tyres 👊#Carlos55 1:42.587 P1 #Charles16 1:42.795 P2



Last 4 minutes into #FP2. #SingaporeGP pic.twitter.com/GMprPQ4SMF