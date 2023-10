Ricciardo je zpět, promlouvá o svém zranění: "Mnohem horší než na první pohled vypadalo"

Těsně předtím přitom po přestávce nahradil v kokpitu Nycka de Vriese, jehož nepřesvědčivé výkony přiměly vedení stáje AlphaTauri k jezdecké změně v průběhu rozjeté sezóny.

Po smolné nehodě v klopené zatáčce v Zandvoortu se Ricciardo ihned podrobil operaci a poté usilovně pracoval na svém návratu, což zahrnovalo trénink na simulátoru Red Bullu či propagační jízdu v Nashvillu na počátku tohoto týdne.

Původně se očekávalo, že vynechá dva závody, jeho zranění však bylo horší než to zpočátku vypadalo. Příležitost za volantem díky tomu dostal australský talentovaný mladík Liam Lawson, který si velmi dobrými výkony řekl o místo v F1.

Ruka Ricciarda je už ale v pořádku, takže se tento víkend bude moci k závodění vrátit. Na otázku, jak probíhala rekonvalescence, 34letý pilot odpovídá: "Řekl bych, že byla náročnější, než jsem si myslel."

Daniel Ricciardo ve Velké ceně Belgie | foto: Red Bull Content Pool

"Při nehodě jsme věděli, která kost se zlomila. Vypadalo to celkem v pořádku s tou kostí vzhledem k tomu, že se relativně dobře napravuje. Ale když po operaci ve Španělsku a dalších kontrolách se ukázalo, že zlomenina byla mnohem horší, než to zpočátku vypadalo. Proto si myslím, že rekonvalescence trvala mnohem déle a pro mě byla o to bolestivější," popisuje australský pilot.

Během jeho absence AlphaTauri nasadila na vůz AT04 velký balík vylepšení, kvůli tomu se bude mít v Austinu co učit: "Vyrazil jsem do Singapuru, kde měli pár docela velkých vylepšení, a pro tým šlo vlastně o hodně dobrý víkend. Vypadalo to tedy dobře a piloti říkali, že cítí dobré rozdíly," komentuje Ricciardo.

"Očekávám tedy, že auto bude o něco silnější než před mou absencí. Přesto půjde o můj třetí závod v tomto roce, takže jsem pořád letos zelenáč. Ale nechci to používat jako výmluvu. Všechno je pro mě stále trochu nové," dodává usměvavý pilot.