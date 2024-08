GP HOLANDSKA: Třetí trénink poznamenal vážnou nehodou Sargeant, piloti toho moc nenajeli. I proto triumfoval Gasly

Sobotní podmínky v dějišti 15. Grand Prix této sezóny byly srovnatelné s prvním tréninkem - pršelo, i když vítr nebyl tak intenzivní, a nad tratí visel šedivý příkrov. Piloti nijak nespěchali s výjezdem na trať, i když třeba Saznz jr., Hülkenberg či Russell do vozů usedli. Nakonec to byl právě pilot Haasu, jenž se po tříminutovém čekání vydal na pneumatikách do deště na okruh, následován Magnussenem a Bottasem.

Obdobně jako včera piloti zajeli pouze instalační kolo - Hülkenberg po návratu do boxů potvrdil, že podmínky na trati vyžadují modře označené pneumatiky. Dalšími piloty na okruhu byli Piastri, Zhou, Sainz jr. a Ricciardo - Piastri zkusil intermediates, ale měl problémy udržet vůz na trati, což bylo vidět především v šikaně. Nakonec se Australan pustil do měřeného kola a dosáhl času 1:24,176.

Dalšími vozy mimo boxy byly oba Aston Martiny a Cunoda - zelené monoposty rovněž jely na zeleně označené sadě. V rozporu se svým postřehem vyjel na trať znovu i Hülkenberg doprovázený Magnussenem, také na intermediates. Alonso za Piastrim zaostal (1:25,240), bohužel Hülkenberg pokračoval ve svých eskapádách a před šikanou (zatáčka 11) nezatočil a přímo zamířil do bariéry, po nárazu si urazil pravou část předního spoileru. Do boxů vyslal znepokojivou zprávu: "Jen jsem se dotkl brzd a vše se zablokovalo!" K mechanikům se dokázal vrátit i s tímto poškozením, za což si však vysloužil pozornost komisařů pro jízdu v nebezpečných podmínkách. Mezitím si opět nástrahy první zatáčky vyzkoušeli Magnussen, Alonso a Russell, ale bez důsledků, ačkoliv George se zastavil pouhý metr před svodidly..

Mnohem horší to bylo po čtvrthodině, když zažil déjà vu Logan Sargeant. Po výjezdu ze zatáčky 3 jeho williams dostal smyk, narazil v následné zatáčce 4 pravým bokem do levých svodidel a po další otáčce se zastavil uprostřed trati, kde se mu stačil vyhnout Norris a po něm další piloti. Než se Logan z vozu dostal, dokonce se v oblasti pohonné jednotky objevil oheň. Podle pohledu z kokpitu bylo zřejmé, že Američan najel zeširoka obrubník a poté se dostal pravými koly na trávu, což ho roztočilo. Pilot se dokázal dostat ven, samozřejmě následovaly červené vlajky a komisaře po definitivní likvidaci požáru čekal rychlý úklid. Měřený čas v té chvíli měla přesně polovina pilotů, žádný záznam neměli piloti Ferrari, Red Bullu či Alpine.

Po čtvrt hodině převezl transportér MAN trosky havarovaného vozu do boxů - Williams měl zcela zničenou zadní partii, kterou navíc zachvátily plameny. Komisaři mezitím intenzivně pracovali na opravě svodidel v zatáčce 4. kde museli vyměnit minimálně deset metrů bariéry. Na trati se objevily nákladní vozy a stavební stroje, takže se nabízela otázka, zda se vůbec podaří práce ukončit do konce tréninku. Mezitím přestalo pršet, příkrov nad tratí zvolna ztrácel na intenzitě, nicméně nadále vanul silný vítr. Byla to dobrá vyhlídka pro kvalifikaci, i když spoléhat v Zandvoortu na nějaké jistoty ohledně počasí je názor rovnající se sci-fi.

Ředitelství závodu nakonec oznámilo, že restart tréninku bude stanoven na 12:25 místního času, jenže v té době ještě na trati byly stroje, takže čas se posunul o dvě minuty. V boxové uličce panovalo obrovské napětí, v daný čas byly na čele řady pilotů oba Haasy v pořadí Magnussen, Hülkenberg, za nimi pak zelené Saubery. Ovšem vzápětí se čas restartu posunul o další minutu a tím pádem bylo evidentní, že v následném shluku vozů na trati bude těžké nějaký výsledek zajet. Piloti vyrazili na intermediates a třeba Verstappen se prodral přes Piastriho vnitřkem ještě před boxovou zatáčkou a poté venkem před Russela, na výjezdu z boxů, za což vyfasoval černobílou vlajku; nájezd do rychlého kola stihl o dvě vteřiny.

Trať sice byla sušší, ale startovní pole vlastně předvedlo dva sprinty - nejdřív co nejrychlejší instalační kolo a poté ono rychlé. Výhodu tak měli ti, co byli na začátku boxové uličky, ostatní už vlastně jeli regulérní závodní kolo, takže není divu, že jejich časy byly propastně nižší. Za dvě minuty se toho moc stihnout nedá. Proto se na stupních vítězů objevují neobvyklí piloti, a aniž bychom chtěli snižovat jejich schopnosti, umístění vůbec neodráží momentální rozložení sil ve startovním poli. Ale i to jsou závody, byť v tomto případě ještě o nic zásadního nešlo. Ovšem před kvalifikací si většina zúčastněných trať příliš "neosahala".

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:20,311 2. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:20,450 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:21,155 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:21,387 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:21,461 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:21,643 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:21,850 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:21,941 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:22,354 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:22,589 11. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:23,240 12. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:23,287 13. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,958 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:24,007 15. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24,098 16. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,158 17. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:24,360 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:25,433 19. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T no time 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing no time

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ