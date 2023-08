Ricciardovo zranění je vážnější, v neděli bude na startu chybět

Hodiny odkrojily 11 minut z druhého tréninku, když Oscar Piastri nezvládl v zatáčce Hugenholtz svůj mclaren. Při předjíždění jednoho z Williamsů mu lehce ustřelila záď následoval náraz pravým zadním kolem do bariéry a druhý špicí vozu. Záhy dorazil na místo incidentu Ricciardo a přímo nasměroval svůj vůz Alpha Tauri do "kapsy", kterou svým prvním nárazem vytvořil Piastriho monopost. Oranžová formule totiž stála přímo v ideální stopě a Daniel tak neměl příliš na výběr.

Na dotaz z boxové zídky Daniel odpověděl, že Piastriho vůz neviděl a vzápětí následoval nepublikovatelný výraz. Z onboard kamery bylo viditelné, že Australan v době nárazu držel volant a při opouštění vozu držel nepřirozeně levou ruku. Okamžitě následoval převoz do zdravotního centra na první vyšetření a ihned poté byl čtyřiatřicetiletý pilot stáje AlphaTauri odtransportován do nemocnice. "Potvrzujeme, že Daniel Ricciardo byl převezen do místní nemocnice k další kontrole po jeho havárii v druhém volném tréninku," uvedla FIA ve svém oficiálním prohlášení.

Týmový kolega Ricciarda Juki Cunoda samozřejmě přál svému parťákovi co nejméně problémů | foto: Red Bull Content Pool

"Právě jsem zaslechl, že ho odvezli do nemocnice. Neviděl jsem to... Opravdu jsem se nepodíval, co se stalo, takže upřímně mohu říci, že jsem nevěděl, že to bylo tak vážné. Doufám, že bude v pořádku, od začátku druhého tréninku jel dobře. Snad to nebude nic těžkého, uvidíme, jak to půjde. Je zřejmé, že zdraví a bezpečnost je prioritou," komentoval nehodu Ricciardův kolega Juki Cunoda.

Stáj AlphaTauri v 17:35 vydala na svém Twitterovém účtu oficiální prohlášení: "Rentgen potvrdil, že náš pilot utrpěl zlomeninu záprstní kosti na levé ruce a zranění mu nedovolí pokračovat v jeho povinnostech, proto ho v dalších částech závodního víkendu nahradí týmový rezervní pilot Liam Lawson." Jedenadvacetiletý Ricciardův krajan se letos kromě povinností v týmu účastní japonského šampionátu Super Formula, v němž se třemi výhrami drží průběžné druhé místo za Ritomo Miyatou se ztráou osmi bodů.