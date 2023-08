Ve druhém tréninku kraloval Norris. Ferrari mimo první desítku

Druhý trénink v Nizozemsku přinesl poměrně svižné tempo a také havárie. O ty se postarali Oscar Piastri a Daniel Ricciardo. Piastri havaroval nárazem do zdi a Ricciardo, aby se mu vyhnul a nenarazil do svého australského kolegy, musel vůz strhnout také do bariéry.

Z pohledu tempa Piastriho víc než dobře zaskočil týmový parťák Norris, který zajel nejrychlejší čas. Hned za něj se zařadil Max Verstappen a Alex Albon. Zdá se tedy, že bychom tentokrát mohli vidět další díl bitvy mezi Red Bullem a McLarenem. Daleko není ani Mercedes, přičemž slušná kola zajeli rovněž piloti AlphaTauri.

🚩 RED FLAG 🚩



Piastri and Ricciardo are stopped by the barriers on the banking! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZO4e6ntCM5 — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Naopak příliš nezářilo Ferrari - Leclerc byl jedenáctý, Sainz dokonce až šestnáctý. Rozestupy sice byly relativně malé, ale i tak mají Italové na čem pracovat. V závěru výsledkové listiny se už tradičně nacházel Haas. Pokračoval trend u Mercedesu, kdy oba jeho piloty dělila celkem výrazná časová propast. Hamilton zajel rychleji o čtyři desetiny, proto mu patřila čtvrtá příčka, kdežto Russellovi až čtrnáctá.

Zítra a v neděli však může být situace diametrálně odlišná. V Holandsku je totiž předpovídán déšť, který pokud dorazí, pravděpodobně postaví všechny jezdce a týmy znovu na stejnou startovní čáru.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:11,330 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,353 3. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:11,599 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,638 5. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:11,720 6. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:11,766 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:11,817 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:11,835 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:11,857 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:11,863 11. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:11,915 12. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:11,934 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,001 14. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,009 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:12,074 16. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:12,093 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:12,404 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:12,693 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:12,901 20. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:13,096

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ