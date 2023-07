GRAFIKA: Startovní rošt GP Maďarska - Hamilton s Verstappenem před McLareny

Lewis Hamilton vybojoval svou 104. pole position kariéry a vylepšil tak rekord F1 (M. Schumacher na druhém místě jich má 68), když o pouhé tři tisíciny přetlačil v posledním pokusu Maxe Verstappena, který bude vedle něj stát v první řadě.

McLarenům balík vylepšení funguje i na pomalém Hungaroringu, Lando Norris byl jen o 85 tisícin pomalejší než zmíněný pilot Mercedesu. Jeho týmový kolega Oscar Piastri odvádí výtečnou práci, když se mu dnes podařilo vybojovat 4. příčku.

Překvapením je výkon Alfy Romeo, jejíž piloti skončili na 5. (Guanyu Zhou) a 7. místě (Valtteri Bottas) - s oběma vozy do Q3 nepostoupili ani Mercedes, Aston Martin či Ferrari. George Russell doplatil na provoz v první části a jeho brzké vyřazení bylo šokem, Carlos Sainz skončil v Q2.

Do první desítky se kromě Sergia Péreze dostal výtečný Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo hned ve svém prvním startu za AlphaTauri po nahrazení Nycka de Vriese porazil týmového kolegu Jukiho Cunodu.

Ride onboard with @LewisHamilton for the lap that earned him a record-breaking 9th pole in Hungary! 🚀👊#HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 @Pirellisport pic.twitter.com/Msa0GbM4Hx