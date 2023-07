PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Norris je zklamaný, Hamilton do toho dal vše

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byl to šílený rok a půl. Ztratil jsem hlas, jak moc jsem v autě křičel. Ten pocit je úžasný. Jsem vděčný, že tu mohu být, protože tým pracoval tak tvrdě. Hodně jsme se snažili pole position a je to pocit jako poprvé. Nečekal jsem to, takže když jsem šel do toho posledního kola, dal jsem do toho úplně vše, nezůstalo nic. Je to náročné pro každého v týmu a máme dobré a horší časy, jako na horské dráze. Nikdo z nás ale neztratil víru. Společně jsme se soustředili, abychom vůz vedli správným směrem. Dnes jsme ztráceli hodně ve čtvrté a jedenácté zatáčce a tak jsem do toho šel a jen doufal, že zůstanu na trati. Bylo to náročné a bude těžké se dál posunout, ale ukazuje to, že jdeme správným směrem, když budeme dál makat. Uvidíme, jestli dnes budu vůbec moci spát. Zítra budeme hodně studovat a bude těžké s těmi dvěma bojovat, musíme zvednout laťku. Lando odvádí super práci a je skvělé vidět nahoře McLaren a Max, znáte ho, ten si vždycky jede svoje.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Celý víkend jsem se trošku trápil s vyvážením, je to jako na horské dráze. Dnes to také bylo v kvalifikaci náročné, Q1 a Q2 tam bylo náročné být si jistý a opravdu atakovat zatáčky. Myslím, že můj pokus v Q3 byl dobrý, ale potom ten druhý, to už bylo slabší. Pokusil jsem se na to tlačit až moc a ztratíte zadní část a potom přední. Ale i tak jsme druzí. Nicméně si myslím, že bychom normálně měli být vepředu s tím autem, které máme. Ale během tohoto víkendu to zatím podle mě není stoprocentní. Domnívám se, že novinky fungují, ale nepodařilo se nám to dát dohromady s nastavením, protože dnes to bylo takové všelijaké a to není, kde bychom chtěli být.

Christian Horner, šéf týmu

Klobouk dolů před Lewisem a Mercedesem, bylo to opravdu silné kolo. Hodně dobré. My mohli přidat, Maxovi to ujelo ve třinácté zatáčce. Ale první řada je pořád hodně dobrá. Tady je výsledek kvalifikace důležitý trošku jako v Monaku, ale bez bariér. Jakmile máte pozici, předjíždění je tu těžké, takže je to o strategii. Vy většinou míváme lepší závodní rychlost než tu kvalifikační. Bude to o startu a víme, že ti dva už mají historii. Pokud projedou první zatáčky, měl by to být dobrý závod.

MCLAREN

Lando Norris, 3. místo

Jsem zklamaný, pokud jste desetinu od pole position, tak máte pocit, že byste byli první, kdybyste to kolo dali dohromady. Ale celkově jsem vlastně spokojen. Tým odvedl dobrou práci, jsme třetí a čtvrtí, zatím je to dobrý víkend. Jako jezdec úplně spokojen nejsem, mám pocit, že jsem udělal příliš chyb a to mě dnes stálo. Je tam vždycky pár maličkostí, jen dát to kolo dohromady. Nebylo to nejčistější. Ale vždy je tam riziko, když na to tlačíte příliš. Nic zásadního. Ale tu desetinu jsem mohl najít. Frustrující, ale jsem šťastný, že jsem třetí. Je to dobrá pozice, takže to byl i tak dobrý den. Na závod se těším, závodní rychlost byla včera dobrá. Tak silná jako na Silverstone. Těžko se tu předjíždí, což je asi důvod, proč jsem víc frustrovaný, než bych měl. Jsem v čele se dvěma kvalitními piloty a máme tam dvě auta, takže to snad využijeme.

Oscar Piastri, 4. místo

Možná jsme byli opatrní s tím, že bychom byli tak v čele, na úplně odlišném okruhu proti Silverstone a za jiných podmínek, protože je horko. A dřív to byla naše slabina. Je pěkné, že stále můžeme být v čele. Měl jsem pocit, že to mé kolo v Q3 nebylo mé nejlepší, což odráží časomíra. Ale je také dobrý pocit, že máte takové kolo a i tak jste čtvrtý. S celým rokem jsem zatím celkem spokojen. Dnes byla ztráta na Landa trošku větší, než bych si přál. Ale je dobré odjíždět dnes s tím, že si neříkám, že nevím, jak to udělal a že já bych to nezvládl. Věděl jsem, že když tam byla jedna chybka tam zase něco, že je to možné. Je to o tom, abych ta kola "vyčistil" a byl konzistentní a to přijde se zkušenostmi. Snažím se to urychlit co to jen jde. Je pěkné bojovat vepředu a učit se a nebýt vzadu.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.