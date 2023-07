Je ve hře nová trofej pro úspěšné piloty? Nebo jen zbytečná show?

Zatímco F1 nám bobtná (když se jelo v roce 1977 do té doby rekordních 17 Grand Prix, připadalo nám to šílené) a rozrůstá se nám o vedlejší podniky, její vedení je zřejmě přesvědčeno, že trofejí je pořád nějak málo. A hodlají v tom činit do budoucna kroky.