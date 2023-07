Marko prolomil mlčení po vyhazovu De Vriese. Proč se tak rychle rozhodl pro Ricciarda?

Mladý Holanďan projel cílem posledního závodu F1 v Silverstone jako poslední, opět za svým týmovým kolegou Jukim Cunodou, na něhož se stejnou technikou permanentně ztrácel.

Vedení Red Bullu s ním došla trpělivost a po "velmi působivých výkonech" v testu pneumatik na stejném místě a dle šéfa týmu Christiana Hornera "extrémně konkurenceschopných časech," jež by stačily na 1. řadu v GP Británie, na jeho místo povolala Daniela Ricciarda.

Helmut Marko nyní konečně promluvil o krutém rozhodnutí pro De Vriese, jenž kdysi ovládl šampionát Formule 2 i Formule E: "Nycka jsem podepsali, protože loni v Monze předvedl skvělý výkon. Čekali jsme, že letos bude alespoň na úrovni svého týmového kolegy, ale nedošlo k tomu."

De Vries zazářil loni v Monze, pak už nikdy nepředvedl nic extra | foto: Williams F1 Team

"Vlastně byl vždycky o tři desetiny pomalejší. Nepozorovali jsme žádné zlepšení. Je mu 28 let, má spoustu zkušeností a také poznání jako testovací pilot různých F1 vozů. Nemyslím si, že jej můžete srovnávat s nováček," vysvětluje odborný poradce Red Bullu svůj rezolutní postoj.

"Na konci dubna v Baku začal velmi dobře a myslel jsem si, že začne předvádět lepší výkony, jenže potom znovu havaroval. Žel už nikdy nepředvedl žádné super kolo, kterým by nás ohromil," pokračuje Marko, jenž nemá problém s výměnou pilotů kdykoliv během sezóny.

Ricciardo díky jeho vyhazovu naskočí do rozjeté sezóny za AlphuTauri ani ne rok poté, co se jej kvůli podprůměrným výkonům zbavil McLaren. Proč Red Bull zareagoval tak rychle a nedal De Vriesovi šanci alespoň do GP Belgie, po níž začíná letní přestávka?

"Museli jsme něco udělat. Proč bychom měli čekat, jaký rozdíl by způsobily další dva závody? Nyck je velmi příjemným klukem, ale zkrátka nemá rychlost," odpovídá odborný poradce Red Bullu.

Daniel Ricciardo v nových barvách | zdroj: Scuderia AlphaTauri

Co s ním s holandským jezdcem bude? "Myslím si, že to bude těžké. Zároveň to ale podle mě tušil. Může si vybudovat skvělou kariéru ve vytrvalostních závodech," domnívá se Marko.

Závěrem svou pozornost obrací k staronové posile, jež u týmy (tehdy Toro Rosso) již kdysi působila: "Jeho časy byly konkurenceschopné na třech odlišných sadách pneumatik. Pokud by Ricciardo neměl tu rychlost, zvažovali bychom něco jiného."

"Ale AlphaTauri není v dobré pozici, je poslední v šampionátu konstruktérů, takže jsme museli něco udělat pro zlepšení. K tomu často dochází po výměně jezdců. Ricciardo týmu přináší novou energii," dodává Marko, jenž by si přál vidět svou dceřinou stáj mnohem výše.