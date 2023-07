Ustrašené Ferrari: Vasseur přiznává chybnou strategii v Silverstone i špatnou interpretaci dat

Kvalifikace přitom ještě nebyla tak špatná, Charles Leclerc a Carlos Sainz šli do Velké ceny Británie na středně-tvrdých pneumatikách ze 4. a 5. místa s vidinou toho, že si polepší na úkor McLarenu, který se nečekaně objevil ještě před nimi hned za Maxem Verstappenem.

Monacký pilot měl v plánu jednozastávkovou strategii, proto jako jeden z první zamířil do boxů pro tvrdou směs. Jenže v 32. kole se na trati objevil safety-car a Ferrari se rozhodlo povolat jej k další výměně pneumatik, tentokrát mu nasadili středně-tvrdé.

Do cíle by přitom dojel v pohodě, degradace byla v neděli nečekaně nízká, k čemuž přispěly také o 15 °C chladnější dráha. Šlo to vidět i na Georgeovi Russellovi, jenž odstartoval na použitých měkkých pneumatikách a v pohodě to s plnou nádrží dotáhl až do 28. kola z celkových 52.

Pneumatikové strategie GP Británie 2023 | zdroj: Pirelli

Piloti Ferrari však během závodu ztratili 5 pozic, což bylo velkým zklamáním. "Měli jsme po kvalifikaci pocit, že budeme moci odvést mnohem lepší práci než tohle. S 9. a 10. místem nemůžeme být spokojeni, teď ale musíme podrobně prozkoumat celý víkend, nejen závod," komentuje šéf týmu Frederic Vasseur.

"Myslím, že jsme v pátek neodjeli dlouhý stint. Pustili jsme se do měkkých pneumatik, ale Charles zůstal stát v garáži. Měli jsme trochu strach z degradace [pneumatik]," vysvětluje 55letý Francouz, který má zkušenosti z vedoucích funkci u Renaultu i Sauberu / Alfy Romeo.

"Měli jsme trochu smůlu se safety-carem, ale to není v naších rukou, o tom nemusíme přemýšlet - musíme přemýšlet o tom, co můžeme udělat. Bojovali jsme s Russellem a mysleli jsme si, že ho při souboji s ním budeme mít navrch, ale teď po závodě to je snadné říct, že jsme měli prodloužit stint a na pneumatiky více tlačit," pokračuje šéf Scuderie.

George Russell s Mercedesem v Silverstone před Carlosem Sainzem | foto: Pirelli

"Nicméně si myslím, že jsme nejvíc neztratili v této fázi závodu, ale tehdy, když jsme Charlesovi nasadili tvrdé pneumatiky, nějakých 10 či 12 kol před výjezdem safety-caru. Degradace přitom byla nulová, takže jsme na to mohli tlačit mnohem více," lituje promarněné šance na větší bodový příděl.

Navíc přiznal další potíž, se kterou se u Ferrari potýkali: "Šlo o nesprávné pochopení dat z pátku," přiznává Vasseur. Leclerc tehdy přišel o 2. trénink kvůli problému s elektroinstalací, kvůli nedostatku dat se pak inženýři nerozhodovali správně.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:25.16,938 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 3,798 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 6,783 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 7,776 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 11,206 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 8 + 12,882 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 6 + 17,193 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 4 + 17,878 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 2 + 18,689 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1 + 19,448 11. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 23,632 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 25,830 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 26,663 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 27,483 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 29,820 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 31,225 17. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 33,128 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team kolize 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team motor 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team defekt Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:30,348

