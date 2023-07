Návrat do F1 nebo příprava útoku na Checovu pozici? Horner otevírá komantu dohadů

Mnozí fanoušci netrpělivě vyhlížejí víkendovou Grand Prix Maďarska, kde se poprvé po odchodu od McLarenu představí Daniel Joseph Ricciardo, věčně usměvavý rodák z Perthu, jemuž končí půlroční "prázdniny". Určitě si je dobře vědom obtížného postavení nejen svého, ale i týmu, jenž měl určitě větší ambice, než doposud získané dva body a poslední místo v Poháru konstruktérů.

Je Pérezovo místo v ohrožení? Minimálně osmnáct měsíců určitě ne. | foto: Red Bull Content Pool

S ohledem na Ricciardovu závodní minulost a dosažené úspěchy - 8 vítězství, 3 pole-position a 32 pódiovým umístění - se mnozí začali zaobírat otázkou, zda náhrada za vyhozeného Nycka de Vriese není jen nástupnické pole pro comeback do řad Red Bullu. Ostatně nejsou to jen fanoušci, něco podobného naznačil v podcastu F1 Nation i šéf stáje Christian Horner.

"V tuhle chvíli se jeho návrat týká doby do konce sezóny, takže žádné další kombinace nebo očekávání neexistují. Poskytli jsme Daniela týmu AlphaTauri na zbývající závody letošního roku. Je také zřejmé, že našimi piloty i pro příští rok budou Max a Checo, ale vždy je dobré mít nějakého kvalitního nebo talentovaného pilota v záloze. Myslím si, že Ricciardo chce svého působení v AlphaTauri využít jako možnost usilovat v roce 2025 o místo u Red Bullu," přilévá olej do ohně dohadů Horner.

Rok 2012: Ricciardo v kokpitu Toro Rosso TR7 | foto: circuitoftheamericas.com

Šéf letošní nejúspěšnější stáje, jenž 16. listopadu oslaví kulaté padesátiny, vysvětlil rozhodnutí nabídnout Ricciardovi sedačku v AlphaTauri jeho výkonem při testu pneumatik v Silverstone, kdy se letos poprvé posadil do monopostu RB19. Rozhodující byl pro Hornera jeho čas, jímž by se po jistých korekcích v oblasti paliva, pneumatik a stavu trati mohl kvalifikovat do první řady - Christianovo rozhodnutí pak bylo velmi rychlé.

"Šel jsem se na test podívat a největší dojem na mě udělala skutečnost, že Ricci s tímto autem nejezdil sedm měsíců a ve třetím nebo čtvrtém kole dosáhl času v odstupu jedné vteřiny od těch, kterých dosáhli naši piloti. První výjezd na »pořádných« pneumatikách naznačil, že jeho sebevědomí roste s každým kolem. Někdy kolem sedmého kola dosáhl času, s nímž by za jistých okolností stanul v čele startovního pole - to bylo ohromně působivé," vysvětluje Horner pozadí Danielova angažmá.

Mezi dalšími otázkami se pochopitelně objevil i dotaz, zda Ricciardo po dřívějších úspěších nebere návrat k AlphaTauri jako určitou degradaci. To Horner rázně popřel a zdůraznil, že ze strany Australana nepadlo jediné zpochybňující slovo nebo nezaregistroval jakýkoli náznak neochoty přijmout novou výzvu.

Daniel Ricciardo na poslední angažmá v McLarenu hodlá zapomenout. Bude se mu v AlphaTauri dařit lépe? | foto: McLaren

"Nejdřív bylo nutné si ujasnit, že má zájem. Usednout do AlphaTauri je něco docela jiného než pilotovat Red Bull. Ale i tady jsou jisté výzvy a my se chtěli ujistit, že jeho hlavním cílem bude postoupit z Q1. Zdálo se mi, že je víc než šťastný, že se opět vrací do závodního režimu, na startovní rošt a je znovu pilotem F1," vysvětlil Horner a zároveň odpověděl i na otázku, proč nedostal příležitost talentovaný Liam Lawson. Boss Red Bullu prohlásil, že by bylo "nefér" místo tak zkušeného pilota jakým je Ricciardo posadit do kokpitu nováčka. Dodal, že v tom jistou roli hrálo i zklamání, že de Vries nenaplnil očekávání v něj vkládaná.