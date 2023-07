Nejrychlejším v kvalifikaci byl Verstappen, oba McLareny těsně za ním

Q1

Počasí nad Silverstone bylo navzdory kalendáři tak trochu aprílové. Hrozil déšť, teplota byla nízká (vzduch 21°C, trať jen o stupeň vyšší, vlhkost vzduchu 80 % a poměrně silný vítr 17,2 km/h). Proto piloti váhali, co nazout, na přechodných pneumatikách vyjeli oba piloti Ferrari, Haasu a Logan Sargeant. Zmíněná pětice jezdců již v out lapu zjistila, že přechodné pneumatiky nejsou nejlepší a vydali se zpět do boxů. Mezitím v oslizlé zatáčce Stowe chyboval Lewis Hamilton a vykroužil parádní hodiny. Trať začala zrychlovat, ale zároveň se blížil dešťový mrak, takže se všichni vydali zlepšit svá rychlá kola. O dramatické okamžiky nebyla nouze - v boxech mechanici vypustili de Vriese do cesty Norrisovi, ve stejném místě jako Hamilton měli problémy Hülkenberg a Albon, v Beckett Corner vyjel z trati Sargeant a Ocon málem najel do pomalu jedoucího Zhoua. O desetinky se přetahoval Verstappen s Alonsem, ale přidat musel Pérez, který se pohyboval okolo nepostupující pětice. Celý víkend se cítil Williams konkurenceschopným, ale Sargeant chyboval v již zmíněné zatáčce Beckett a Albonovi byl za traťové limity čas škrtnut. Zatrnulo jim, když byl Magnussen nucen ve 3. sektoru odstavit svůj vůz a zastavil prakticky naproti vjezdu do depa. Byly vyvěšeny červené vlajky, do konce kvalifikace v tu chvíli zbývalo 3:11 a vše se chystalo k finální bitvě.

🚩 RED FLAG 🚩



Kevin Magnussen has stopped out on track with just three minutes remaining in Q1#BritishGP #F1 pic.twitter.com/BWbYSFxsyv — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Po zprávě o restartu Q1 se trať rychle zaplnila, o dramatickou vložku se postaral Verstappen, který dle vlastních slov neměl přítlak, trefil obrubník a ulomil si pravou část předního křídla. V nejhorší pozici byl čtrnáctý Pérez, který zahajoval poslední pokusy. U Ferrari byl Sainz jr. vyzván, aby před sebe pustil Leclerca, ale v závěru kola se před nájezdem na rovinku předjíždělo, takže Sainz jr. si vzal pozici zpět, za což se mu dostalo ironické pochvaly od kolegy, jaký skvělý předjížděcí manévr udělal. Pérez sice zajel nejrychlejší čas, ale mezitím zrychlila i trať a mexickému jezdci se opět nepovedlo postoupit do Q2, přehnalo se přes něj patnáct soupeřů! Společně s ním nepostoupil Cunoda, Zhou, de Vries a Magnussen.

Q2

Debaty o blížícím se dešti odstartovaly druhou část kvalifikace. Benchmark o hodnotě 1:30,660 stanovil Alonso, ale postupové kolo to zrovna nebylo. Po prvních pokusech by společně se Strollem, oběma Williamsy a Bottasem nepostoupil. Finský jezdec ale ani nevyjel, protože ho zastavily technické problémy z Q1. Albon s Alonsem ale zůstali na trati a zajeli dva nejrychlejší časy s rozdílem pouhé desetiny vteřiny. Čas v TOP10 zajel i Sargeant, ale pro překročení traťových limitů v 9. zatáčce mu byl odebrán, totéž postihlo Strolla, jen se prohřešil v zatáčce 15. Trať začala neuvěřitelným tempem zrychlovat a prozatímní nejrychlejší časy byly minulostí. Fantastické kolo zajel Verstappen (1:27,702), ke kterému se nejblíže dostal Piastri s Norrisem a Albonem. V závěru měl Leclerc namále, protože v posledních třech zatáčkách se předjížděli Ocon a Stroll - Francouz dokonce vyjel mimo trať, ale Monačan kritický úsek projel bez úhony. Do Q3 už ale nepostoupil Hülkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant a Bottas.

Q3

Jelikož byla trať suchá, se začátkem Q3 bylo povoleno použití systému DRS. První čas přidal Hamilton (1:27,717) s Russellem (1:28,317) a Albonem (1:27,911) za zády. Téměř totožný čas s Hamiltonem zajel Piastri a Leclerc. Nejrychlejším byl ale Verstappen, který svým časem odskočil všem o 6 desetin. S ohledem na osychající trať ale bylo jasné, že rozhodnou druhé pokusy. Chvíli tonul Silverstone v nadšení, protože do čela se vyšvihl Norris, doprovázený Piastrim (a ten měl k dispozici ještě starší model vozu), ale Holanďan poté opět zabral naplno, což mu přineslo pole position, už 27. v jeho kariéře. Zajímavé bezesporu je, že se všichni piloti TOP 10 vešli do rozdílu jedné vteřiny. Zmrtvýchvstání McLarenu je úžasné a divákům určitě nahradili neúspěch Hamiltona s Russellem.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:26,720 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:26,961 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:27,092 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:27,136 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:27,148 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,155 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,211 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:27,530 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:27,659 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:27,689 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:28,896 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:28,935 13. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:28,956 14. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:29,031 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake - 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:29,968 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:30,025 18. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:30,123 19. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:30,513 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:32,378

