PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: V McLarenu jsou u vytržení

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Byla to celkem šílená kvalifikace. Celkem hektická, místy to klouzalo. Zajeli jsme naše kola a potom Q3. Byl jsem celkem překvapen vidět je (McLareny) tam. Je to pro McLaren skvělé, že jsou tady a z naší strany jsou šťastný, že máme pole positon. V Q1 a Q2 tam byly pořád trošku mokrá místa. Jeli jsme skoro na limitu, ale věděli jsme, že máme rychlý rozjezd a tak jsme nemuseli jet 100 % na hraně. Proto v Q3, kdy do toho musíte jít a tam jsme trošku cukli. Už teď se těším na zítřek.

Sergio Pérez, 16. místo

Červená vlajka trvala déle, než jsme mysleli a tak jsme na konci boxové uličky dlouho čekali. To byla smůla. Nejprve jsem nemohl zahřát pneumatiky a trápil jsem se poslední dobou v těchto podmínkách s autem. Moje problémy s vozem jsou v těchto podmínkách ještě viditelnější. Je to něco, co musíme pochopit jako tým, abychom to mohli zpracovat a napravit.

MCLAREN

Lando Norris, 2. místo

Bylo to tak blízko na pole positon! To je šílené. Moje kolo bylo dobré. Mohl jsem slyšet Zaka (Browna) během toho kola, což bylo nejlepší. Je to pro nás oba skvělé, úžasné pro celý tým. Max to vždycky všechno celé pokazí! (smích) Ne, jsem šťastný, je to pro nás zvláštní den. Napravuje to všechno, tu tvrdou práci, kterou jsme do toho dali. Zvlášť tady s novým zbarvením, můj i týmový domácí závod. Děkuji moc všem.

Oscar Piastri, 3. místo

Jsem moc moc šťastný. To byla ale kvalifikace. Málem jsme se nedostali z Q1 a potom v dalších částech bylo auto raketa! Obrovský výsledek pro tým. Jsme nahoře oba, skvělé. A nyní se tam musíme udržet i zítra. Včera to byl náročný den a byli jsme rychlejší, než to vypadalo. Dnes jsme odvedli lepší práci, veškeré dnešní podmínky nám vždycky svědčily. Měli jsme pár momentů, ale dojet takto Q3, to je mega. Nyní máme oba novinky na voze a fungují opravdu dobře.

P3! Oscar, are you KIDDING?! 😍



An unreal qualifying performance from @OscarPiastri and just to remind everyone, he is a rookie! 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ebJn4RDxEP — McLaren (@McLarenF1) July 8, 2023

Zak Brown, šéf týmu

Tohle je tvrdá práce všech v McLarenu, novinky fungují, tým získává a jezdci jezdí skvěle. V Rakousku jsme byli silní, ale hrál tam roli provoz. Ale udělali jsme pokrok a jsme ve hře. Cítím, jako by naše sezóna začala v Rakousku a že máme formu. Nikdo ne nefláká a je to neskutečně těsné, takže musíme dál tvrdě makat a mít nohy na zemi. Naše závodní rychlost byla včera dobrá. Obvykle máme lepší kvalifikaci než závod, ale včera simulace ukazovaly opak. Snad dosáhneme na pódium. Nemyslím, že můžeme vyhrát jen díky rychlosti, takže budeme mít plné ruce práce.

MERCEDES

George Russell, 6. místo

Naše čísla napovídala, že jsme sedmnáctí a osmnáctí v kvalifikaci a potom třetí a čtvrtí v závodě. Takže jsme jasně udělali pokrok. Je strašná škoda být jen půl desetiny od třetího místa. To by bylo úžasné. Moje kolo bylo skvělé a nemyslím, že jsem do toho mohl dát víc. Lewis jezdí celý víkend bravurně a hodně na mě tlačí. Gratuluji McLarenu, to bylo nečekané a jsou pro zítřek velkou neznámou. Míváme lepší neděle než soboty. To pořadí je zajímavé. Alonso a Checo mimo pozice, uvidíme, co zvládneme. Ale McLaren tu vypadá hodně rychle.

Lewis Hamilton, 7. místo

Nejsem si úplně jistý, kde jsme ztratili. Musím se na to podívat. Přijeli jsme s novým předním křídlem a doufali jsme, že nás to nakopne dopředu, ale auto bylo vlastně skoro stejné. Přes noc jsme udělali pokrok s nastavením, ve třetím tréninku to bylo lepší. V kvalifikaci jsme se na konci trápili. Je to škoda, protože byly chvíle, kdy jsem cítil, že jsme na dosah. Dobré je, že fanoušci jsou skvělí a jsem rád za McLaren, vidět ne zpět na čele je fajn. Nevím, jak si stojíme se závodní rychlostí. Všichni jeli jinak natankovaní, ale nevypadá to zle. Změnili jsme auto, takže uvidíme zítra. Ale i když je závodní rychlost dobrá, musíme pár auto předjet, což tady není jednoduché.

Toto Wolff, šéf týmu

Myslím, že to bylo ok. Je to tak těsné. Jsme konkurenceschopní co se časů na kolo týče, což jsme čekali. Otázkou je, jaký rozdíl v rychlosti budeme potřebovat k předjíždění, protože je před námi pár aut. McLaren udělal obrovský pokrok, což je jasné a uvidíme, zda to dotáhnou do konce. Musíme s nimi však teď počítat.

