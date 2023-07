Šéf Mercedesu nabízí dvě řešení po chaosu s pozávodními penalizacemi v Rakousku + ANKETA

Oficiálních výsledků jsme se dočkali včera až ve 21:45 hodin, kdy již část fanoušků ulehla ke spánku. Po probuzení je ale čekalo překvapení - komisaři totiž dodatečně řešily mnoho stížností na výjezdy pilotů všemi čtyřmi koly mimo trať v posledních zatáčkách okruhu a nakonec výsledky změnili.

Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Enrique Bernoldi a Walter Jobst rozdali celkem šest pětisekundových penalizací a osm desetisekundových penalizací. Mezi hříšníky patří Juki Cunoda (dva tresty), Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Esteban Ocon (dokonce čtyři tresty), Carlos Sainz, Logan Sargeant a Nyck de Vries.

V první desítce se proto propadl Carlos Sainz ze 4. na 6. místo, na čemž vydělali nově čtvrtý Lando Norris či pátý Fernando Alonso, za svého týmového kolegu Georgea Russella se posunul také Lewis Hamilton, pořadí si také prohodil Pierre Gasly s Lance Strollem.

Dodatečné změny v pořadí a pozdní vydání konečných výsledků se pochopitelně nikomu v padoku nezamlouvaly. Šéf Red Bullu Christian Horner situaci označil za "amatérskou" a navrhl vrátit štěrk na vnější okraj zatáček č. 9 a 10, což podle něj odradí piloty od volby příliš široké stopy.

Toto Wolff by nechtěl, aby se situace s přehršlí penalizací opakovala | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Všichni jsou v té nejhorší možné situaci vzhledem k pravidlům a trati. FIA se snaží na ně co nejlépe dle svých schopností dohlížet. Máme kamery a čidla a věnují čas tomu, aby na to dohlíželi. My jsme v továrně dělali totéž, zkoumali jsme záběry z vozů jen proto, abychom se ujistili, že nejsme proti ostatním týmům znevýhodněni," popisuje Wolff.

"Ale pro fanoušky, týmy a jezdce to je strašně frustrující snášet tyto přicházející penalizace, existují však pouze dvě řešení: buď vrátíme podélné obrubníky a budeme rozbíjet auta a jezdce nebo zkrátka omezení okruhu úplně zrušíme a necháme je jezdit tu nejrychlejší stopu," navrhuje šéf Mercedesu.

"V zájmu akcionářů a okruhu, který je super a patří k tradičním, musíme najít řešení, protože chceme mít parádní závodění, jež nebude ovlivněno penalizacemi udílenými ze správných důvodů," uzavírá Wolff po včerejší chaotické koncovce.

Nové výsledky GP Rakouska 2023:

GP Rakouska (Spielberg) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:25:33,607 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 5,155 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 17,188 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 26,327 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 30,317 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 31,377 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 48,403 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 49,196 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 59,043 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:07,667 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:19,767 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 13. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 16. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1 kolo 17. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 19. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 20. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team motor Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:07,012

