Šéfové týmů volají po snížení hmotnosti monopostů

Pro letošní sezónu byla minimální váha monopostu stanovena na 798 kg, což je o více než 200 kilogramů více, než kolik ukázala ručička hlídající hmotnost v roce 2008. Nutno podotknout, že se na tomto jevu podepsal nástup nových technologií a bezpečnostních systémů. Přeplňované hybridní motory (2014) znamenaly posun limitu na 691 kg, zavedení systému Halo a dalších bezpečnostních struktur posunulo hranici na 740 kg. Nové vozy s většími koly a inovovanou aerodynamikou způsobily následný, téměř padesátikilogramový skok.

Jen si dovolím maličký výlet do historie. Když v roce 1974 japonská značka Maki, pokoušející se prolomit magický kruh jménem F1, představovala v londýnském hotelu Carlton Tower svou novinku, novináři se pobaveně posmívali neforemnému vozu a hlavně kritizovali jeho "strašlivou nadváhu". Ta tehdy činila - kolem 600 kg...

Čeho se bojí šéfové

Další cyklus změn pravidel vztahujících se na agregáty vstoupí v platnost rokem 2026. To je podle FIA i držitele komerčních práv F1 příležitost, jak provést i další důležité změny. Shoduje se na tom více významných osobností, z jejichž výroků je jasné, že se bojí eskalace hmotnosti už tak nejtěžších monopostů v historii F1. Váha se začala poprvé "hlídat" v roce 1961 a tehdejší minimální limit může dnes připadat až směšný - 450 kg.

V roce 2007 byl váhový limit vozu 605 kg - včetně pilota | foto: Williams F1 Team

"Přivítal bych jednu věc - a tu opravdu potřebujeme - lehčí vůz. Věřím, že by to bylo lepší. Působil jsem v oblastech motoristického sportu (rallye), kde není nic horšího, než mít těžké auto. Lehčí vozy jsou rovněž bezpečnější a nespotřebují tolik paliva. Bude těžké toho dosáhnout, ale žádají to i ostatní. Proto hodlám vyvinout jistý tlak k prosazení jistých změn," nechal se exkluzivně pro Motorsport.com slyšet prezident FIA Mohammed Ben Sulajem.

Prezident FIA je snížení hmotnosti nakloněn | foto: FIA

"Jedním z bodů, kolem nichž se vždy točila silná debata, byla váha vozů. Jak víte, s hybridními motory a bateriemi se zvyšuje a to je něco, co nemá F1 v »povaze«. Proto zde vidím do budoucna téma pro diskuzi," přizvukuje generální ředitel F1 Stefano Domenicali s tím, že rozprava o hmotnosti monopostů musí být zařazena do programu nadcházejícího jednání o konkrétních pravidlech pro rok 2026.

Jezdci rovněž nejsou spokojeni

Ben Sulajem a Domenicali sice konkrétně nejmenovali nikoho z pilotů, ale i z jejich strany zaznívají varovné hlasy, z nichž lze jednoznačně vypozorovat obavy o bezpečnost - což je v F1 mantra posledních let.

George Russell nevidí v těžkých vozech zvýšení bezpečnosti | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Váha monopostů je opravdu značná. Což působí značné problémy zejména v nízkých rychlostech. Stavíme bezpečnější a bezpečnější auta, ale čím těžší je děláme, dosáhneme efektu jako kdyby se »chytré auto« srazilo s autobusem. Je tu samozřejmě značný rozdíl, když pojedete stejnou rychlostí s vozem těžkým 800 nebo 900 kg na začátku závodu ve srovnání s autem před 15 lety, vážícím pouhých 650 kg. Navíc jsem si jistý, že pokud bychom provedli analýzu ohledně dosažení správného vyvážení, asi bychom nenašli relevantní hranici. Pokud budeme stavět těžší, těžší, těžší a výkonnější, výkonnější, výkonnější monoposty, dostaneme se ve skutečnosti do bodu, kdy tuto hranici překročíme. Zkrátka příliš těžké auto se ve skutečnosti nerovná bezpečnější," komentoval situaci ředitel GPDA a pilot Mercedesu George Russell.