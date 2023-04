Kvalifikace na sprint patřila Leclercovi, ten však zároveň havaroval

Rozstřelová kvalifikace nabídla akci. V první části museli jezdci vyrazit na tvrdších pneumatikách. Okamžitou rychlost předvedli Leclerc a Verstappen, kteří se přetahovali o nejrychlejší kola. Naproti tomu Piastri probrzdil a skončil v únikové zóně. Taktéž De Vries. Ještě hůře dopadl Sargeant, Američan ve službách Williamsu 25 vteřin před koncem prvního kvalifikačního segmentu havaroval a zapříčinil červené vlajky. Do další části nepostoupili Zhou, Bottas, Cunoda, Gasly a De Vries.

V Q2 probrzdil Hulkenberg, chybu udělal také Sainz, ale ani v jednom případě nedošlo k poškození vozu. První čtyři příčky obsadili jezdci Red Bullu a Ferrari, následoval pátý Alonso, za kterým se seřadil Hamilton a Russell. Do Q3 nepostoupili Piastri, Hulkenberg, Ocon Magnussen a Sargeant, který si kvůli havárii nepřipsal v prostředním segmentu ani jeden měřený pokus.

Charles Leclerc is in the barriers!!!!



He won't get to do a final run, but still holds onto provisional pole!