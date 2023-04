Odpolední sprint v režii Péreze. Verstappen se zlobí na Russella

Do sprintu nejlépe odstartoval Charles Leclerc, který si díky tomu udržel první příčku. Naopak Max Verstapen měl horší odpich a po vzájemném souboji o třetí příčku se musel sklonit před Georgem Russellem. Nutno říct, že vzájemný souboj poškodil Verstappenův vůz. Kolizi se nevyhnul Juki Cunoda, pro Japonce skončil sprint už po třech kolech. Následovaly žluté vlajky, neboť na trati bylo poměrně dost trosek z Cunodova vozu.

Těsně před restartem si Leclerc stěžoval na problémy s motorem, nicméně i tak Monačanovi restart vyšel na jedničku. Radovat se mohl také Verstappen, který díky podařenému manévru pokořil Russella a zaujmul třetí příčku.

