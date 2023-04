Ferrari žádá o přezkoumání Sainzova trestu

Ona událost je všem fanouškům dobře známá. Po Magnussenově nehodě v 54. kole byl závod zastaven a poté po objetí jednoho zaváděcího kola znovu restartován. V první zatáčce došlo ke kolizi Fernanda Alonsa a Carlose Sainze jr. Přestože byla téměř identická jako střet Charlese Leclerca a Lance Strolla v 1. kole závodu, tentokrát komisaři ještě před dojezdem GP za safety carem udělili španělskému pilotovi Ferrari pět vteřin a do jeho konta trestů zapsali dva body.

Frédéric Vasseur, šéf Ferrari, byl značně rozladěn odlišným posouzením incidentů, které se v závěru GP Austrálie odehrály: "Způsob, jakým byla posouzena kolize Gasly/Ocon a fakt, že třeba střet Sargeanta a de Vriese nebyl vyšetřován vůbec mě vede k názoru, že rozhodnutí komisařů nebylo konzistentní. Ale chci se vyhnout jakémukoli komentáři. Vzhledem k tomu, že diskutujeme s FIA a zaslali oficiální požadavek, nechci žádné podrobnosti zveřejňovat."

Proces přezkoumání rozhodnutí komisařů byl využit v předchozí Grand Prix Saúdské Arábie - stáj Aston Martin okamžitě napadla Alonsovu penalizaci. V takovém případě je nutné učinit dva kroky. 1. Stewardi musí rozhodnout, zda existuje konkrétní otázka, kterou je nutno zodpovědět, tedy zda se nabízí "významný a nový relevantní prvek" - pak následuje krok 2: bude na základě těchto poznatků učiněno rozhodnutí.

"Proces funguje tak, že nejdřív si váš požadavek projdou, aby zjistili, zda vůbec případ znovu otevřou. Pokud ano, dojde posléze k podání vysvětlení se stejnými komisaři, kteří rozhodli o penalizaci, případně s těmi, jež rozhodnou o požadavku. S nimi pak budeme jednat o samotném rozhodnutí. Můžeme očekávat přinejmenším otevřenou debatu, jejímž cílem by mělo být dobro sportu - a následně se vyhnout situaci, kdy ve stejnou dobu rozhodujete o třech téměř identických událostech v rozsahu několika desítek metrů, a výsledky jsou odlišné. Nejhorší bylo slyšet Carlosovo zoufalství v radiokomunikaci, které jakoby stewardi nevnímali. Byl to velmi zvláštní případ, proto si myslím, že přezkoumání dává smysl, Ponechání výsledků by nezměnilo stav na stupních vítězů - Carlos ani nedostal příležitost podat vysvětlení, jako to bylo umožněno Gaslymu a Oconovi," pokračuje Vasseur.

Rozebíhají se domněnky a názory, že dalšími důkazy ze strany Ferrari jsou údaje o vozech, které v danou chvíli nebyly dle Vasseura komisařům k dispozici. Šéf Ferrari však jakékoli dohady nebo spekulace na toto téma odmítá: "O správnosti trestu rozhodují stewardi, ale ze strany našeho týmu a mojí je prvním krokem otevřít znovu diskusi. Výsledek bude záležet na FIA. Určitě máme v rukávu svůj argument, ale ten si nechám až pro FIA samotnou. Očekáváme přezkum rozhodnutí, nechci nikoho obviňovat. Dělám tuhle práci už 33 let a pokaždé, když na trati došlo k nějakému incidentu, existovaly minimálně dvě verze podle účastníků, vždy s jinou zpětnou vazbou a výsledkem. Proto se nejedná o snadnou práci. Také je těžké rozhodovat během závodu, což je jeden z požadavků. Ale tenhle případ je pravděpodobně specifičtější - tři červené vlajky, dva restarty a ten poslední už jenom jako dojezd za safety carem. Odtud pochází naše rozladění, protože dle našeho pocitu měla být kolize mezi Gaslym a Oconem řešena jinak," dodává Vasseur.

Má Carlos Sainz jr. naději na zpětně udělené body? | foto: Scuderia Ferrari

Zbývá tedy vyčkat, jak budou události nadále probíhat. Nový šéf maranellského týmu na FIA odmítá jakkoli tlačit, je si vědom, že žádný nátlak běh věcí nezmění: "Mají nyní celou záležitost ve svých rukou. Je na nich, zda po prvním slyšení rozhodnou, zda naši žádost přijmou nebo ne. Je také jen na nich, kdy se k tomu přistoupí. Mohou tak učinit v Baku, nebo dříve. Asi by byla rozumnější druhá varianta, aby se v Baku mohli soustředit na věci, které se tam stanou. Je lepší vše udělat v krátkém časovém horizontu. Máme čtyři týdny mezi dvěma závody, což umožňuje flexibilnější přístup. Ale vzpomínám si na jeden případ před dvěma lety, týkající se Kimi Räikkönena, tam to nechali až na další závod," uzavírá Vasseur.

Pamětníci si určitě vybaví dramatickou Grand Prix Brazílie 2003. Po těžkých nehodách Webbera a Alonsa v závěru byl závod předčasně ukončen a vítězem vyhlášen Kimi Räikkönen. Po přezkoumání však před příští Grand Prix San Marina bylo rozhodnuto, že vítězství připadne Giancarlu Fisichellovi.