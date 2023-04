Sainz marně žádal o možnost vysvětlit konflikt s Alonsem

Potrestaným naopak zůstal Carlos Sainz jr., jehož kolizi s Alonsem ohodnotili stewardi trestěm 5 vteřin za způsobení kolize. Španěl s ohledem na fakt, že se poslední kolo jelo za safety carem neměl šanci jakkoli zmírnit dopad penalizace. Pikantní navíc je, že po kolizi nebyl vůz jeho krajana Alonsa poškozen a situace po druhém restartu navíc komisaři zcela anulovali, takže pilot Aston Martinu de facto i de jure nebyl střetem nijak poškozen.

Zoufalý Carlos před posledním restartem neustále opakoval do týmové radiokomunikace: "Ne, to je nepřijatelné. Ne, ne, ne! Počkejte na konec závodu a diskutuje se mnou. Prosím! Prosím! Nedělejte to!" Sainz jr. měl být právo cítit se poškozený a chtěl, aby mohl komisařům předložit svůj názor na věc. "Myslím, že to je nejnespravedlivější penalizace, jakou jsem kdy v životě viděl. Než bych nějak popustil uzdu emocím a použil sprostá slova či jinou špatnou věc, raději bych si pohovořil s komisaři. Nebo se s nimi setkat po závodě a dát řeč. Teď nemůžu o celé věci mluvit, je to dle mého názoru příliš nespravedlivé a když o tom mluvím, vůbec se necítím dobře."

Frédéric Vasseur, šéf Ferrari, pochopitelně cítil se svým pilotem a vyslovil názor, že rozhodnutí komisařů bylo až příliš unáhlené, dost možná také proto, že by Carlosovo vysvětlení nemělo vliv na pořadí na stupních vítězů. Naskýtá se také otázka, zda nešlo o určitý reciproční akt vůči Alonsovi za nepříjemnosti, které si musel vytrpět při GP Saúdské Arábie. Komisaři se kvůli měnícím rozhodnutím dostali pod tlak odborníků i veřejnosti a dost možná si kontroverzním rozhodnutím chtěli zjednat respekt.

"Mé zklamání leží spíš v jejich rozhodnutí ještě před koncem závodu, než aby nechali odjet kolo za safety carem a pak se k incidentu vrátili. Dávalo by smysl počkat na mé vyjádření a diskutovat o incidentu, jak na něj nahlížejí a jak ho posuzují. Ohledně umístění na stupních vítězů by se nic neměnilo, takže žádné drama nebo časový stres," pokračuje Sainz jr.

"Vůz #14 měl v zatáčce 1 zjevný náskok před vozem #55, přesto druhý vůz najel do prvního a způsobil, že se tento roztočil a opustil trať. Abychom se vyhnuli pochybnostem, vzali jsme v úvahu i skutečnost, že ke kolizi došlo v prvním kole restartu, kdy podle konvence komisaři obvykle zaujímají shovívavější postoj k incidentům. Nicméně v tomto konkrétním případě bez ohledu na skutečnost, že se jednalo o ekvivalent incidentu mezi vozy #16 a #18 z prvního kola závodu, jsme dospěli k názoru, že v případě vozu #55 existoval dostatečný prostor, aby podnikl kroky k zabránění kolize, proto jsme nepřistoupili ke shovívavějšímu řešení," praví se ve zdůvodnění s tím, že Sainz jr. byl za incident posouzený jako "způsobení kolize" penalizován dvěma trestnými body.

Je tu samozřejmě neodbytná otázka, jak se ve světle následné kolize dvojice Gasly a Ocon jeví Sainzovo provinění natolik diametrálně odlišné, aby jeho "konto hanby" bylo obohaceno...