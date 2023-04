"Sebevrazi," ulevil si Ocon po chaotické koncovce v Austrálii + VIDEO

Francouzský pilot mohl v závěru vybojovat pár bodů, jenže po posledním restartu se hned v první šikaně melbournského okruhu zapojil do kolize, při níž narazil do svého týmového kolegy Pierra Gaslyho, čímž zakončil katastrofu pro stáj Alpine, jejíž oba vozy skončili zdemolovány ve zdi.

Za příčinu označil kromě zapadajícího slunce zejména piloty ze středu pole, kteří bezhlavě chtěli hned po startu co nejvíce urvat: "Mé pneumatiky byly horké, necítil jsem to tak, že by bylo kluzko. Náročné to ale bylo trochu s nízkým sluncem, kvůli kterému jsme opravdu moc dobře neviděli."

"Jenže někteří piloti byli zkrátka trochu sebevražední v zatáčce č. 1 - jako Nyck [de Vries]," vyjmenovává bez okolků Ocon. "Bylo to velmi těsné a samozřejmě v tu chvíli můžete hodně získat, pro některé pilot až moc."



Pilot Alpine se však spletl, když ukázal na De Vriese, s nímž měl kontakt již v 10. kole po 1. restartu. Nyck byl tentokrát ale více vzadu a z dráhy jej navíc vystrčil nárazem zezadu Logan Sargeant ve Williamsu. Cunoda s druhým vozem AlphaTauri si najel na vnitřek vedle Ocona a z Austrálie si odvezl bod poté, co byl klasifikován na 10. místě.

Svého týmového kolegy se po vzájemné kolizi zastává: "Upřímně to mohlo být kterékoliv jiné auto, se kterým jsem kolidoval. Na trať se vracela auta a jedním z nich byl samozřejmě i Pierre. Nechovám vůči němu žádné špatné pocity. Přišel a omluvil se a já jsem řekl: 'Mohl to být kdokoliv jiný.'"

"Tempo jinak bylo velmi dobré, byli jsme stejně rychlí jako Astony a Ferrari vpředu, takže to je těžké to strávit... V určitou chvíli jsme nebyli daleko ani od Péreze, pokud jde o rychlost, a to bylo hodně dobré. Podržíme si to v mysli a snad se v příštím závodě vrátíme v ještě lepší formě," dodává Ocon.

Stáj Alpine skórující v úvodních dvou podnicích se po hořkém závěru propadla za McLaren, jenž se v Austrálii vyhnul problémům a bodoval poprvé v sezóně, navíc s oběma vozy. Poskočil tak rovnou na pátou příčku také před Haas, Alfu Romeo, AlphaTauri a Williams.