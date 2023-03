"Jsou rychlejší, než vypadají." Hamilton vyčíslil ztrátu Mercedesu na Red Bull

Stříbrné šípy chtěly být letos blíže špičce, to se ale nepovedlo. Hamilton se svým týmovým kolegou dojely v úvodní velké ceně sezóny 2023 na pátém, resp. sedmém místě. Jejich koncept ultra-úzkých bočnic nefunguje a nemá moc velký potenciál, proto již pracují na novém řešení.

Kde Mercedes nejvíce ztrácí? "Není to na rovinkách. Minulý rok jsme měli vysoký odpor a trápili jsme se nejen na rovinkách, když jsme museli jezdit s větším [zadním] křídlem. Letos ztrácíme nejvíce v zatáčkách, na rovinkách jsme rychlí," hodnotí Hamilton.

"Jenže na výjezdech z většiny zatáček má Red Bull silnou zadní část. Myslím, že v závodě na to netlačili, proto jsou podle mě mnohem rychlejší, než to vypadalo. Máme za to, že jsou v závodě o sekundu a půl na kolo rychlejší," vypočítává britský pilot.

Hamilton si uvědomuje, že o titul nebude moci bojovat ani letos | foto: Mercedes AMG F1 Team

Uvědomuje si, že jeho takovou obří ztrátu je obtížné jen tak smazat, proto požaduje, aby učinil "odvážná rozhodnutí" v oblasti konstrukce vozu, která by jim v blízké budoucnosti pomohla znovu bojovat o vítězství.

"Musíme teď začít dělat určitá odvážná rozhodnutí, velké kroky, abychom stáhli ztrátu na ty kluky, jinak se takto většinou sezóny jen tak projdou, pokud je Ferrari nedokáže zastavit," pokračuje sedminásobný mistr světa usilující o zisk rekordního osmého titulu.

"Počkáme si a uvidíme. Snad někdy během roku budeme moci ten náskok stáhnout. V tu chvíli už bude zřejmě příliš pozdě na to, abychom mohli bojovat o titul, ale snad se nám podaří překvapit pár lidí," doufá Hamilton, jenž je už v Saúdské Arábii, kde se tento víkend pojede druhý letošní závod.