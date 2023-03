Soupeři se klaní Red Bullu. V Bahrajnu si prý pojede vlastní ligu

„Pro nás to byly dobré testy. S autem jsem spokojený, byť před sebou máme ještě nějakou práci. Potřebujeme se zlepšit. Red Bull a Max vypadají být dost silní, takže oni jsou pro mě hlavním favoritem GP Bahrajnu," říká pilot Ferrari Charles Leclerc.

Monačan však neklesá na myslí a věří, že Ferrari manko na rudé býky stáhne. „Sezonu samozřejmě potřebujete dobře začít, ale nejde o to hlavní. Důležitý bude hlavně vývoj během sezony, viděli jsme to loni. Máme všechno potřebné k tomu, abychom uspěli," líčí Leclerc.

George Russell během prvních předsezónních testů v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Na novém voze s označením SF-23 si pochvaluje zejména nižší odpor a tím pádem vyšší rychlost na rovinkách. Naopak ovladatelnost v zatáčkách není podle jeho slov ideální. Je tedy jasné, že právě tohle je oblast, na které musí v Maranellu zapracovat.

A co Mercedes? Německá stáj nezažila ideální testovací program. Rychlostně to nebylo ono, přičemž o slovo se přihlásila také spolehlivost, konkrétně problémy s hydraulikou. Ty stály Stříbrné šípy poměrně dost cenného času. „Nebyly to nejlepší testy, jaké jsme si mohli přát. Na druhou stranu jsme získali důležitá data, která nám pomohou. Nicméně Max a Red Bull si v Bahrajnu pojedou svou ligu, o druhé místo by ale mohla být svedena pěkná bitva," predikuje George Russell.