Hülkenberg v zimě piloval fyzičku. Co řekl o nesmiřitelném rivalovi?

„Vánoce byly super, užil jsem si je s rodinou. Ale jinak jsem byl poslední dva měsíce hlavně v posilovně. Odvedl jsem opravdu hodně práce na tom, abych si znovu vybudoval top fyzickou kondici. F1 je na fyzičku nejnáročnější motoristická disciplína. Bez ní v tomhle sportu dnes už nemůžete uspět," má jasno Hulk.

Ten utvoří u Haasu jezdeckou dvojici s Kevinem Magnussenem, přičemž snad všichni dobře ví, jak vyhrocené byly vztahy obou jezdců v minulosti. Hülkenberg se však komplikací neobává. Podle něj je Magnussen ryzí profík. Hulk zároveň dodává, že oba piloti udělají maximum pro to, aby Haas posunuli směrem vzhůru. Inu, zkušeností mají rozhodně plno. V tomto ohledu si americky tým snad lépe vybrat ani nemohl.

„Jsem bez starostí. Kevin je profesionál se spoustou zkušeností. Věřím, že týmu společně pomůžeme. A náš jezdecký styl? Nevím, zatím je brzo dělat nějaké soudy. Faktem je, že dokud nejste s daným jezdcem týmoví kolegové, těžko se dá váš styl porovnávat. Počkejme si několik závodů. Poté budeme mít nějaká data a uvidíme," dodává německý pilot.

