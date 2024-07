Junior Ferrari Bearman se dočkal smlouvy, příští rok bude závodit ve Formuli 1

Devatenáctiletý pilot tříbí své umění ve Formuli 2, kde se minulý víkend v Rakousku dočkal svého letošního prvního vítězství. Letos zapůsobil skvělým výkonem, když zaskočil za zotavujícího se Carlose Sainze a při debutu s Ferrari hned dojel na sedmém místě a bodoval.

Kromě toho plní roli rezervního pilota pro Haas i Ferrari a naskočil do pěti tréninků, ten šestý jej čeká tento víkend v Silverstone, kde se sveze s bíločerným monopostem amerického týmu.

"Je těžké vyjádřit slovy, kolik to pro mě znamená. Říci nahlas že budu pilotem Formule 1 u Haasu mě činí nesmírně hrdým. Je to neuvěřitelné být mezi několika málo lidmi, kteří se dočkali toho, o čem snili jako děti," rozplývá se Bearman nad svou závodní smlouvou.

"Opravdu jsem si užil spolupráci se všemi od první chvíle, kdy jsme se potkali v Mexiku, a už se nemůžu dočkat okamžiku, kdy toho s nimi v budoucnosti zažiju snad mnohem více," těší se rodák z britského Chelmsfordu.

British Rookie Set for Full-Time Formula 1 Seat in 2025 🇬🇧#HaasF1 | @OllieBearman — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024

Jeho šéf Ajao Komatsu uvádí: "Je to vzrušující věc poskytnout mladému jezdci tak talentovanému jako je Oliver Bearman jeho první sedačku ve Formuli 1 na plný úvazek."

"Rozvinul se v neuvěřitelně vyspělého jezdce pod vedením Jezdecké akademii Ferrari a svět to viděl na vlastní oči, když jej na poslední chvíli povolali k závodění ve Velké ceně Saúdské Arábie. Oliver dokázal, že je na ten úkol více než připravený a my jsme to sami u Haasu pozorovali během prvních tréninků v posledních dvou sezónách.

Těšíme se na jeho další rozvoj a na sklízení ovoce jeho talentu - jak uvnitř vozu tak i mimo něj. Oliver je skvělý kluk a vítaným přírůstkem do našeho týmu, když se o víkendech zapojuje do prvních tréninků. Nyní víme, že půjde o dlouhodobější vztah. A je to pro všechny zúčastněné pozitivní věc," dodává Komatsu.

Co bude se současnými závodními jezdci Haasu? Nico Hülkenberg příští rok přestupuje k Sauberu / Audi a Kevinovi Magnussenovi po sezóně vyprší kontrakt, teoreticky tedy u něj zůstává jedno místo volné. O to se uchází Esteban Ocon, jehož se zbavuje Alpine, i Valtteri Bottas ze stáje Stake. Není ovšem vyloučeno, že si své místo Magnussen neudrží, pokud bude předvádět lepší výkony, jako tomu bylo naposledy ve Spielbergu.