Red Bull se vrhá na stavbu nového aerodynamického tunelu. O motor si Verstappen nedělá starosti

Šéf týmu Christian Horner potvrdil, že se příští rok rozběhnou práce na zcela novém aerodynamickém tunelu. Stáj v současné době své vozy vyvíjí v Bedfordu, který se nachází nedaleko továrny v Milton Keynes. Zařízení je ale zastaralé, vždyť pro vývoj letadel sloužilo již v letech 1946 - 1994.

"Vzhledem k tomu, že dle pravidel jsou aerodynamické tunely rozhodně věci budoucnosti, jsme museli jít s dobou a investovat do nového aerodynamického tunelu," potvrzuje Horner strategické rozhodnutí letošní mistrovské stáje.

"Výstavba začne během roku 2024. Nechcete jej představovat během sezóny, tunel musíte pro daný rok nominovat, auto v něm budeme dělat zřejmě v roce 2027," přibližuje 50letý šéf Red Bullu.

"U tunelu, který máme a který je památkou na Studenou válku a není nijak zvlášť efektivní, obzvlášť ve studeném počasí, což máto v Británii často, musíme být velmi, velmi vybíraví [v tom, co testujeme]. V tomto si náš tým počínal skvěle, když směroval náš vývoj," pochvaluje si Horner.

Max Verstappen slaví smykem poslední vítězství sezóny 2023 | foto: Red Bull Content Pool

V roce 2026 se také Red Bull rozloučí s Hondou a přejde na vlastní pohonné jednotky, které bude vyvíjet ve spolupráci s Fordem, jenž bude mít na starosti elektrickou část. Horner již požádal o dodatečnou úpravu pravidel, protože piloti podle něj budou muset na rovinkách příliš brzy ubírat plyn, aby ušetřili elektrickou energii.

Max Verstappen svému týmu ale věří, že svou práci zvládne: "Nemyslím si, že bychom byli hloupí. Uvidíme, jak budou dobré. V této chvíli stále nejsou nikterak vzrušující."

A tuší, že kvůli jejich požadavku se pravidla měnit nebudou: "Nikdo s tím nebude souhlasit. Tento sport je plný politiky. Když na něco tlačíme, tak si ostatní myslím, že jsme asi něco našli, co by mohlo být výhodou. A tak řeknou ne. Ale tak tomu bylo vždy, je to součástí sportu. Někdy s tím musíte žít, protože s tím stejně nic nenaděláte."