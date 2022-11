"Alpine bylo rychlejší, ale jako tým jsme odvedli lepší práci. I přes chybu ve strategii," soudí Norris

Lando do závodu startoval z osmého místa, ale brzy jej předjeli oba modré vozy Fernanda Alonsa i Estebana Ocona. Poté si držel svou pozici až do první zastávky v boxech, kam zajel k výměně středně-tvrdých za tvrdé pneumatiky o něco dříve, aby jej nepodsekl Juki Cunoda z AlphaTauri. Ke konci dokázal předjet ještě Bottase a po Alonsově odstoupení projel cílem jako devátý, když se kolem něj prohnal Daniel Ricciardo na měkkých pneumatikách.

Trochu chybná strategie

"Přišel jsem o dvě místa na začátku, ve prospěch obou aut Alpine, což je to hlavní. Jedno mě předjelo na startu a druhé v několika prvních zatáčkách, což je zkrátka někdy trochu smolné. Ne úplně špatné, ale tak už to dopadlo. Zbytek podle mě byla celkem dobrá práce, říká Norris po Velké ceně Mexika.

"Velmi brzy jsme pokryli Jukiho, což znamenalo, že jsem musel přejít na tvrdé pneumatiky. Nebylo to tedy úplně to, co jsem chtěl. Možná to byla trochu chyba. Ale Daniel udělal to, co jsem chtěl i já, tedy zůstal dlouho na trati a pak nasadil měkké pneumatik, což v závodním čase dělalo nějakých 30 - 40 sekund," lituje pilot McLarenu své kompromisní strategie.

Pneumatikové strategie GP Mexika 2022 | zdroj: Pirelli

Alpine rychlejší než McLaren

"Přesto jsme se dokázali před koncem dostat před Bottase, bod navíc tedy vždy pomůže... odvedli jsme dobrou práci. Nemyslím si, že jsme měli rychlejší auta než Alpine, ale opět jsme jako tým odvedli lepší práci. Daniel byl ve šťastné pozici, kdy mohl zkrátka zůstat na dráze a dělat si, co chce, což jsem mohl i já v jiných závodech, jako v Monze atd.," pokračuje Norris.

"A dnes z toho těžil. Samozřejmě to dobře zafungovalo. Měli jsme ten plán od počátku, pokud bude někdo v takové pozici, a Daniel v ní byl, takže z toho co nejvíce vytěžil. Odvedl dobrou práci," chválí svého týmového kolegu, který po sezóně u McLarenu skončí a zřejmě přejde na pozici rezervního jezdce Mercedesu.

Fernando Alonso jezdil v Mexiku jen na pět válců, do cíle nakonec nedojel | foto: Alpine F1 Team

Alpine v šampionátu vede o sedm bodů, do konce sezóny zbývají dvě velké ceny. Jak vidí Norris šance McLarenu uspět v boji o čtvrtou příčku? "Mám radost z toho, že ztrátu doháníme. Pracujeme velmi tvrdě. Ale stále je před námi spousta extrémně tvrdé práce, abychom je v příštích dvou závodech porazili."

"Mám-li být upřímný, tak nevím, jak nám to pojede. Neřekl bych, že nám Brazílie bude moc vyhovovat vzhledem k vyvážení našeho auta a našemu trápení. Ale v posledních závodech jsme neměli nejrychlejší auto nebo dostatečně rychlé auto, ale odvedli jsme lepší práci ve strategii a ve spolehlivosti. Dotáhněme to tedy do cíle," vyzývá britský pilot.