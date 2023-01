Byl jsem smířený, že mě Kubica u Ferrari nahradí, vzpomíná Massa

Sám Massa se v tomto duchu vyjádřil v aktuálním rozhovoru pro polské novináře. Doslova řekl, že si byl jistý, že ho v kokpitu Ferrari nahradí pro sezonu 2012 Kubica. Všem dobře známá nehoda ovšem věcmi zamíchala. Kubica musel absolvovat několikaletou léčbu, která mu kariéru ve Formuli 1 prakticky utnula a Massa vydržel u Ferrari ještě další dva roky. Teprve pro rok 2014 jej v rudém overalu nahradil Kimi Raikkonen.

„Byl jsem si jistý, že mě Kubica ve Ferrari nahradí. Bylo to jen otázkou času. Mělo k tomu dojít pro sezonu 2012. Byl jsem s tím smířený. Nezlobil bych se, protože on odváděl skvělou práci a tuhle šanci by si zasloužil. Pak ho ale potkala nehoda.... Bylo to neuvěřitelné, bylo mi ho fakt líto. Promeškal životní šanci, je to velká škoda," líčí Massa.

Robert Kubica v závodě v Brazílii | foto: Williams F1 Team

Přesto se Kubica do světa rychlých kol vrátil. Závodil v rallye, na okruzích a hlavně znovu ve Formuli 1, když podepsal s Williamsem. Ačkoliv nešlo o výsledkově zdařilý comeback. největším úspěchem je právě návrat samotný. Počet vítězství nebo získaných bodů je v tomhle případě naprosto nepodstatný. Kubica napsal příběh, který by si zasloužil zfilmování.

A podobně to vidí i Massa: „Dokázal se vrátit a dnes znovu závodí. Nikdy jsem si nemyslel, že tohle dokáže. Zaslouží si obrovský respekt," praví vicemistr světa z roku 2008, který si závěrem zavzpomínal na souboj, jež s Kubicou svedl v roce 2007 na japonském Fuji. „Byla to zábava, užil jsem si to. Při zpětném pohledu mi náš souboj připomíná souboj Villeneuve - Arnoux. To, co se stalo v posledním kole... Myslel jsem si, že oba dostaneme penalizaci, dnes už bychom něco takového udělat nemohli," vzpomíná Massa.