Massa varuje Binotta. A co mu radí?

Ferrari postavilo pro letošní sezonu nepochybně velmi rychlý vůz. Jenže výsledky tomu tak úplně neodpovídají. Stáj z Maranella sice dokázala vyhrát několik závodů, ovšem rozpaky převládají. Není pochyb, že Scuderia nedokázala využít plný potenciál svého balíku.

Roli hraje několik faktorů. Především spolehlivost... S tou jsou u Ferrari na nože. Především výdrž pohonných jednotek není taková, jaká by měla být. Doplatili na to už oba jezdci, kteří museli v jednom případě startovat ze zadních pozic kvůli překročení povoleného počtu komponent. Ani strategie nemá Ferrari dvakrát dobré. Stačí si vzpomenout na totálně zpackaný závod v Monaku, kde Italové v tomto ohledu naprosto selhali.

Mattia Binotto | foto: Scuderia Ferrari

„Musí udělat změny. To je nevyhnutelné. V opačném případě na to všechno může sám doplatit," radí Binottovi bývalý pilot Ferrari Felipe Massa, který zažil v Maranellu éru respektovaného Jeana Todta. Brazilec rovněž dobře zná Binotta samotného.

„Vypracoval se. Je to člověk, který opravdu rozumí technické stránce monopostu. Začínal jako motorový inženýr. Poté se stal šéfem motorového oddělení, technickým ředitelem a nakonec šéfem týmu. Abych byl upřímný, je to i dobrý chlap. Dobře si na něj vzpomínám. Je to velký profík. Pracovali jsme spolu dlouho. Jak už jsem ale řekl, tak ve Ferrari musí udělat změny. Rozhodnutí potřebují dělat s větším klidem, protože některé chyby ze začátku sezony neustále opakují. Měli by si udělat zpětnou analýzu a přehodnotit některé postupy," dodává Felipe Massa.