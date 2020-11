Vettel by Mercedes neodmítl. Jaké Ferrari se mu řídilo nejlíp?

Mise Sebastiana Vettela u Ferrari po letošní sezoně skončí. Bez úspěchu. Německému jezdci se totiž nepodaří napodobit úspěchy Michaela Schumachera, Vettel titul do Maranella nepřiveze, to už je teď jasné. Nejblíž měl k tomuto vysněnému cíli během sezon 2017 a 2018, jenže pokaždé mu vystavil stopku Mercedes a Lewis Hamilton.

„Nejlepší Ferrari, které jsem mohl řídit, bylo to z roku 2017. Sice nám v kvalifikacích občas chyběla trocha výkonu, ale i tak jsme byli často před Mercedesem. Rozhodně ale nechci nikoho vinit. Já jsem ten, kdo drží volant, to je filozofie, kterou razím," říká Vettel.

Sebastian Vettel se svou trofejí za třetí místo po závodě v Turecku | foto: Scuderia Ferrari

„Mají skvělý tým i auto, možná že by u nich měla úspěchy většina pilotů. Na druhou stranu... Lewis je extrémně silný každý víkend, právě to je jeho největší silná stránka. Tohle ho dělá výjimečným," má jasno pilot Ferrari.

I on by za Mercedes rád jezdil. „Neřekl bych Mercedesu ne, myslím, že teď by jim neodmítnul žádný jezdec. Byl bych připravený jezdit vedle Lewise, ale museli byste se zeptat jeho, jestli by mě v týmu chtěl. Myslím však, že by s tím neměl problém."

Ke stříbrným šípům ovšem Sebastian Vettel nezamíří. Jeho novým působištěm bude Aston Martin, ambiciózní projekt má výhledově jen ty nejvyšší cíle. Pomohou k jejich splnění zkušenosti čtyřnásobného mistra světa?