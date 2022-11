"Vettel se do F1 vrátí," domnívá se Hamilton. Svůj názor přidává i Alonso

Anketa Vrátí se Vettel do F1? Ano 21 %

Německý pilot Aston Martinu již v červenci ohlásil, že po sezóně hodlá ukončit svou 15letou kariéru ve Formuli 1, v níž před svou poslední štaci vystřídal týmy BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull i Ferrari. Těší se na změnu, na více volna a čas, který bude moci trávit s rodinou.

O víkendu proto chystá v Abú Zabí velkolepé rozloučení. Podle Hamiltona ale vítěz 53 velkých cen a 4 mistrovských titulů brzy opět zatouží po závodění: "Seděl jsem tady a zkrátka jsem pomyslel na to, že se většina pilotů vrátila a že se taky vrátí."

Na tiskové konferenci se poté obrátil na Vettela a řekl mu: "Asi se vrátíš. Viděli jsme ostatní, jak to udělali. Sedím tady a tak nějak to akceptuji - ano, je to tvůj poslední závod, ale vrátíš se. Formule 1 si najde svůj způsob, jak tě dostat zpět, to jsme si všimli již u mnoha jiných jezdců."

Sebastian Vettel v rudé kombinéze s Lewisem Hamiltonem | foto: Daimler AG

A zdá se, že si Vettel nechává zadní vrátka otevřená: "Myslím, že se přirozeně poohlížíte po jiných věcech. Odpověď ještě neznám. Hlavně se už celkem těším na to, že nebudu muset nic dělat, pak uvidíme, co to se mnou udělá. V hlavě mám spoustu dalších věcí, dalších zájmů a nápadů mimo závodění."

"Ale jo, samozřejmě, že tohle jsem dělal tak dlouho a šlo o hlavní věc mého života, takže to bude těžké říct, že mi to nebude chybět. Ale jak moc a jestli se začnu poohlížet po něčem jiném, to se ještě uvidí. Z jistých důvodů mám rád rallye, ale nevnímám ho jako hlavní výzvu, protože je tak odlišné od toho, co děláme v klasickém okruhovém závodění," popisuje Vettel.

Alonso neodolal a vrátíl se, potká totéž i Vettela? | foto: Red Bull Content Pool

Na otázku možného návratu Vettela byl dotázán také Fernando Alonso, jenž po odchodu neodolal jejímu závodění a i ve svých 41 letech v ní znovu úspěšně působí. "Netuším, jaké má nyní pocity. Ale já měl v roce 2018 na svém předním křídle napsáno 'Uvidíme se později,' ne bye-bye."

"Svým způsobem jsem měl v hlavě změnu pravidel pro rok 2021 jako příležitost k návratu. Ale v té době jsem přemýšlel o jiných výzvách, o Formuli 1 už vůbec. Ale Formuli 1 miluji. A cítil jsem, že rok 2021 by mohl být příležitostí vzhledem k těm pravidlům," vzpomíná španělský pilot, jenž příští rok zaujme u Aston Martinu místo uvolněné právě Vettelem.