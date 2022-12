Obrat do protisměru: Schumacher podepsal u Mercedesu

Přestože se syn sedminásobného mistra světa v roce 2022 snažil a co do výsledků si polepšil. Ani toho je však v F1 neudrželo. Tým Haas nejspíš sečetl plusy, mínusy, vraky a body a vyhodnotil jako větší naději Mickova krajana Nica Hülkenberga. Za Micka přijde Nico, jméno Schumacher opět mizí z F1. Zda navždy či jen na čas, to se teprve uvidí...

Body, ale také havárie. Mick se ukázal být pro Haas příliš "drahým" | foto: Haas F1 Team

Ale Mick se rozhodně s F1 jako takovou neloučí. Už v Abú Dhabí šéf Mercedesu Toto Wolff potvrdil, že navázal s mladým Schumacherem kontakty a doufá, že povedou k úspěšné dohodě. Co se jevilo jako téměř povídka z oblasti sci-fi, se nakonec stává skutkem. Poté, co Schumacher rozvázal své svazky se stájí Ferrari, nastoupí u týmu Mercedes jako rezervní pilot. Bude tedy přítomen na všech závodech budoucího ročníku a navíc se pustí do rozsáhlého programu týkajícího se práce na týmovém simulátoru, což povede k podpoře týmových pilotů Hamiltona a Russella.

"Jsem nadšený, že se stávám součástí týmu Mercedes jako rezervní pilot pro ročník 2023 a jsem odhodlán udělat vše, abych přispěl k jejich výkonnosti v tak vysoce konkurenčním a profesionálním prostředí. Beru to jako nový začátek, jsem nadšen a chtěl bych vyjádřit Totovi vděčnost, jako i všem zúčastněným za projevenou důvěru. F1 je fascinující svět, kde se neustále učíme, takže se těším, až nabytím větších znalostí budu moci vynaložit veškeré úsilí ve prospěch týmu Mercedes," okomentoval svůj příchod Mick Schumacher.

"Mick je talentovaný, mladý pilot a jsme potěšeni, že se stal součástí týmu. Je to tvrdý pracant, jeho přístup je klidný a metodický, hodlá se stále učit a jako pilot zlepšovat. Jsou to důležité vlastnosti a těší nás, že nám pomůže vyvíjet typ FW14. Je nám také jasné, že dvouleté zkušenosti ze závodu Grand Prix mu umožní v krátké době usednout do vozu F1 a kdykoli nahradit Lewise nebo George, kdyby to bylo potřeba," dodal k tomu Toto Wolff.

Toto Wolff si od příchodu Schumachera leccos slibuje... nebo jde jen o zdvořilostní uvítání? | foto: Mercedes AMG F1 Team

Mercedes musel nového rezervního pilota v každém případě sehnat, protože původní dvojice náhradníků má od příští sezóny nové smlouvy. Nick de Vries se přesunul do továrního týmu AlphaTauri, Stoffel Vandoorne zase zaujme u Aston Martinu stejný post jako Schumacher u Mercedesu.