Chyba Red Bullu? Horner hájí Pérezovi strategii, díky které se nestal "umírající mouchou"

Mexičan se jako první z pilotů jezdících vpředu objevil v boxech již v 15. kole, kdy přezouval ze středně-tvrdé (C4) směsi na tvrdou poté, co se na něj začal Leclerc za třetí pozice dotahovat. V polovině závodu, kdy začínala vlna 2. zastávek, dostal pokyn, aby udělal opak toho, co Pérez. Ten v 33. kole zamířil k mechanikům podruhé, rudý vůz zůstal kroužit na trati.

Pilotovi Red Bullu se však ani díky čerstvějším pneumatikám nepodařilo stáhnout svou ztrátu, nakonec mu scházelo pouze 1,3 sekundy. Leclerc díky tomu nasbíral v šampionátu o 3 body více a mohl slavit celkové stříbro. Horner nicméně odmítl kritiku svých stratégů, kteří měli přispět k tomu, že se Pérez v závodě o jednu pozici propadl.

Pneumatikové strategie GP Abú Zabí 2022 | zdroj: Pirelli

"Mohli jste ho slyšet, jak v rádiu poukazuje na mrtvou přední část, a my jsme mohli pozorovat, jak se Ferrari chystá na podseknutí. U Checa v tu chvíli strategický problém spočíval v tom, že by šlo o velmi, velmi dlouhou jednozastávku. Leclerc mohl zajet do boxů o šest či sedm kol později," vypráví Horner.

"Čelili jsme vyhlídce, že buď budeme na konci rovinek umírající mouchou nebo se pokusíme útočit. Vybrali jsme si útočení. A myslím, že s dalším kolem by se mu to podařilo," popisuje šéf Red Bullu, který po dlouhých 8 letech ukončil nadvládu Mercedesu mezi konstruktéry.

Bronzový Pérez na pódiu v Abú Zabí | foto: Pirelli

Brzká první zastávka byla podle něj dána pravou přední pneumatikou, která Pérezovi dělala problémy - kvůli ní byl na konci stintu zranitelný: "Cítili jsme tedy, že raději zvolíme útočnou strategii než umírat na konci rovinkách a být sedící kachnou. Možná kdyby se mu podařilo předjet Hamiltona... kdyby, možná - bylo tak také několik jezdců o kolo zpět, kteří mu moc nepomohli. Ale bylo to velmi těsné," pokračuje Horner.

S letošní sezónou je i přesto velmi spokojený, byť s jezdci 1. a 2. místo neobsadili. Podařilo se jim vyhrát 17 z 22 závodů a nasbírat rekordních 759 bodů: "Překonali jsme všechny naše rekordy i rekordy Formule 1. Měli jsme samozřejmě lepší i horší chvilky, ale když se na to podíváte jako na celek, tak pro tým šlo o výjimečný rok," shrnuje Horner.