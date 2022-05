Proč Pérez nepředjel Sainze ani s měkčími pneumatikami? Nebýt vadného senzoru, zdolá i Leclerca

Mexičan projel cílem jako čtvrtý, ze svého výsledku však moc nadšený nebyl: "Myslím, že jsme přišli o další double, abych byl upřímný. Měli jsme ve voze skvělou rychlost. Tlačil jsem na Carlose, v prvním stintu jsem šetřil pneumatiky, a pak se žel objevil problém s motorem. Byla to škoda. Ztrácel jsem kvůli tomu spoustu času na rovinkách."

Po závodě se ukázalo, že motor je v pořádku. Na vině byl senzor, který spouště automatické vypnutí některých systémů. Inženýři týmu museli určité věci přeprogramovat, aby pilot mohl pokračovat v závodě.

Podle šéfa Christiana Hornera však v daný okamžik zvažovali, zda Péreze kvůli problému ze závodu nestáhnout: "Bylo to velmi těsné. Pro vyřešení jsme museli senzor obejít. Jde tedy o něco, na čem budeme pracovat společně s motorovým oddělením Hondy, abychom to pochopili a aby se to v budoucnosti samozřejmě již neopakovalo."

VIDEO: Pérez během GP Miami hlásí problém s motorem (min 2:25)

Dopad na výkon

Vadný senzor na spalovacím motoru navíc stál pilota celkem dost času na kolo a negativně ovlivňoval maximální rychlost. To byl důvod, proč se ani s výhodou čerstvých měkčích pneumatik nemohl na konci rovinky dotáhnout na Sainze před ním a případně pak zdolat i Leclerca s druhým vozem Ferrari.

"Šlo o senzor na jednom z válců. Kluci to dokázali obejít, v konečném důsledku jej to ale stálo zhruba 20 kW. I s výhodou nových pneumatik na rovinkách ztrácel kolem půl sekundy. Myslím, že bez toho by dojel dokonce na druhém místě," domnívá se Horner.

Max Verstappen, Sergio Pérez, David Beckham, Christian Horner s manželkou Geri v Miami | foto: Red Bull Content Pool

Špatný začátek, ale žádné obavy o spolehlivost

Red Bull na počátku sezóny řešil celou řadu technických problémů s pohonnými jednotkami, Max Verstappen kvůli nim dokonce dva závody nedokončil. Ani přes poslední příhodu se však o spolehlivost moc neobávají.

"Nemyslím si, že by auto bylo nějak zvlášť křehké. Podle mě jde zkrátka o drobnosti, s nimiž byste se normálně setkali v předsezónních testech, akorát se objevily až po vstupu do sezóny. To je frustrující. Úzce ale spolupracujeme s motorovým oddělením Hondy, která nám poskytuje skvělou podporu. Takže si myslím, že je vychytáme," dodává šéf Red Bullu.