Ostuda Ferrari v Monaku: Binotto žádá jasné vysvětlení toho, co vedlo k strategickým chybám

Scuderia po sobotě byla v euforii, když Charles Leclerc na své domácí trati vybojoval pole-position a do první řady se postavil jeho týmový kolega Carlos Sainz. Skvělá výchozí pozice pro závod v úzkých uličkách Monaka, kde je předjíždění při tak malých rozdílech téměř nemožné.

Jenže v neděli zapršelo a stratégové rudé stáje se dopustili několika chyb. Red Bull zvolil agresivní taktiku, když Sergio Pérez jako první přešel z pneumatik do deště na přechodné. Místo aby Ferrari zareagovalo hned v dalším kole, nechalo Leclerca kroužit po osychající dráze.

Do boxů jej ve zmatcích povolalo ve stejném kole jako Carlose Sainze, jenž už přecházel rovnou na hladké pneumatiky. Leclerc nakonec dostal pokyn zůstat na trati, jenže zrovna zabočil k mechanikům. Chvíli musel čekat na odbavení Španěla a na dráhu se vrátil nejen za Pérezem, ale i za Verstappenem.

Pneumatikové strategie GP Monaka 2022 | zdroj: Pirelli

Mladý pilot po průjezdu cílem na čtvrtém místě jen těžko hledal slova. Veřejně prohlásil, že se dopustili příliš mnoha chyb, které si nemůžou dovolit, pokud chtějí bojovat o titul.

Dojet v Monaku čtvrtý po startu z prvního místa? Něco je špatně

"Podle mě musíme uznat, že když vedete závod a jste na první pozici, tak jsme museli udělat něco špatně. Rozhodně jsme se dopustili chyb v našem úsudku a při činění rozhodnutí," uznává šéf Mattia Binotto, jenž chce ostudu řádně prošetřit.

"Nyní, který proces nás přiměl k chybám? První chybou bylo podle mě to, že jsme podcenili rychlost na přechodných pneumatikách a a náskok, který jsme měli na ostatní vozy, pokud jde o pozici na trati," vysvětluje Binotto počínání svého týmu v Monte Carlu.

Mattia Binotto těžce trávil průběh Velké ceny Monaka, do které šli z prvního a druhého místa na roštu | foto: Scuderia Ferrari

"Myslím, že jsme udělali také chybu, protože jsme ho měli povolat dříve, alespoň o kolo dříve. A pokud ne, měli jsme zůstat na dráze a jednoduše pokračovat na pneumatikách do deště, chránit si pozici a pak zřejmě přejít rovnou na suché," přemýšlí šéf Ferrari po prohrané bitvě.

"Teď, poté, co jsme udělali chyby, to je podle mě jednoduché. Který proces nás k tomu dovedl? Bude to ještě chvíli trvat se na to podívat a získat jasné vysvětlení," požaduje Binotto po svém týmu.

Ferrari chyby se na smůlu nevymlouvá

Nevymlouvá se ani na provoz (Sainze chvíli zdržel Latifi): "Ne, nemyslím si, že bychom měli smůlu. Není to záležitost štěstí nebo smůly. Podle mě jsme se dopustili chyb v našem úsudku. Když v Monaku vedete závod, pak byste měli dojet první nebo alespoň druzí. To, že jsme skončili čtvrtí, ukazuje, že jsme udělali něco špatně. Nemyslím si, že by šlo o štěstí nebo smůlu."

"Myslím, že se o něco později dočkáme odpovědí. Očividně šlo o složitou situaci. Budeme mít v příštích dnech několik schůzek, abychom to jako tým pochopili. Teď to potřebujeme trochu více a detailněji prodiskutovat," uzavírá Binotto.

Pružnost Red Bullu a síla výjezdových kol, která Ferrari podcenilo

Jeho protějšek u Red Bullu naopak pěl ódy na svůj tým: "Vždy jsme se soustředili na to, abychom zvládli dobře základy, ať jde o strategii, zastávky, přizpůsobivé myšlení - o tom to bylo. A o reakci na to, co se děje kolem vás. Myslím, že celý tým na to skvěle odpověděl, a piloti samozřejmě zvládli svou část."



"Boxová zídka, stratégové, odvedli skvělou práci, obzvlášť kluci v boxové uličce, kde museli zvládnout dvojzastávky. A samozřejmě Checo [Pérez], jeho výkonnost, nájezd a výjezd z boxů, obzvlášť na přechodných pneumatikách, to bylo ohromné," popisuje Horner.

"Těžili jsme z chyb, které udělali. Podmínky byly stejné pro všechny a dnes to mezi dvěma týmy bylo velmi těsné. Zdálo se, že to má Charles v úvodních kolech s přehledem pod kontrolou, vyjel si náskok i na svého týmového kolegu. V tu chvíli to vypadalo, že má Ferrari závod v hrsti, podle mě jsme však velmi dobře zareagovali na podmínky a správně jsme načasovali přechody, dvojité zastávky atd. Vyšlo nám to. Síle výjezdových kol byla enormní. Checo je zajel zcela perfektně," dodává Horner.



