"Nebýt Latifiho, mohli jsme vyhrát." Ferrari zveřejňuje závěry své analýzy. Co udělalo špatně v Monaku?

Krátké shrnutí: Charles Leclerc po startu z pole-position dojel čtvrtý, Carlos Sainz druhý, byť měl velkou šanci skončit před vítězným Sergiem Pérezem. Třetí příčku obsadil lídr šampionátu Max Verstappen. Závod byl ovlivněn deštěm, který vše zdramatizoval. Scuderia by si ho jinak zřejmě v pohodě pohlídala.

Velmi rychlé auto, náhlá změna plánů

"Do tohoto závodu jsme šli s velmi vysokými očekáváními, čekali jsme, že budeme mít hodně konkurenceschopné auto. V sobotu jsme zjistili, že tomu tak skutečně je. Získat první řadu v Monte Carlu je něco, na co jsme byli velmi hrdí, dosáhnout to je velmi náročné," popisuje Rueda.

Očekávané vítězství však překvapivě nepřišlo: "V neděli byl závod o hodinu odložen a my jsme se museli začít soustředit na něco jiného. Místo našich předzávodních plánů pro suché podmínky jsme museli začít přemýšlet o tom, jak zvládneme mokrou velkou cenu."

Pneumatikové strategie GP Monaka 2022 | zdroj: Pirelli

Nebýt zdržení od Latifiho, Sainz by závod vyhrál

"S Carlosem jsme odjeli velmi dobrý závod. Startoval z 2. místa a po první sérii zastávek vedl, i když dle našich původních plánů se měl pokusit pokrýt Péreze. S klidnou myslí jsme si uvědomili, že to nevyjde. V poslední vteřině jsme mu sdělili, aby zůstal na dráze, což učinil," pokračuje hlavní stratég Ferrari.

"Ve správný okamžik jsme usoudili, že trať bude nejrychlejší na suchých pneumatikách, a Carlos byl prvním vozem z vedoucí skupiny, kdo zastavil pro suché pneumatiky, což mu rozhodně dalo výhodu. Žel vyjel za Latifim, což jej stálo tři sekundy. Pokud by jej Latifi nezablokoval, pak docela pevně věříme, že by závod vyhrál," má jasno Rueda.

První chyba s Leclercem

"Promluvili jsme o pozitivech, nyní pojďme na negativa. S Charlesem jsme udělali dvě chyby. První se týkala pokrytí Péreze. Zatímco u Carlose jsme si velmi pozdě v jeho kole uvědomili, že Péreze nepokryjeme, tak Charles měl velký náskok a mysleli jsme si, že to s ním zvládneme.

Carlos Sainz ve Velké ceně Monaka vybojoval stříbro, Ferrari však cílilo mnohem výše | foto: Scuderia Ferrari

Na počátku kola, kdy zamířil do boxů, měl Charles náskok přes 10 sekund na Péreze. Předpokládali jsme si, že se sníží, jelikož Pérez na přechodných pneumatikách jezdil mnohem rychleji než Charles. Sledovali jsme ostatní lidi, měli jsme živá data z au a mysleli jsme si, že tento náskok se z 10 sekund smrskne možná na pět, čtyři, nebo přinejhorším na tři sekundy," vrací se Rueda ke kritické fázi Velké ceny Monaka.

Jak jsme se blížili, tak jsme pozorovali snižování 10sekundového náskoku. Když Charles projížděl kolem bazénu, tak poslední časová reference ukazovala, že vyjedeme o sekundu před Pérezem. Nečekali jsme to, že Pérez bude v tom kole celkem o devět sekund rychlejší - kvůli tomu jsme přišli o závod s Charlesem," přiznává 43letý Španěl.

Druhá chyba, které využil Verstappen

I přes ztrátu pozice ve prospěch Péreze byl Leclerc stále před druhým Red Bullem. Jenže Ferrari se dopustilo další chyby, kvůli níž se monacký pilot propadl ještě níže - za svého největšího soupeře v boji o titul, za Verstappena.

Šéf strategií Ferrari Iňaki Rueda | foto: Scuderia Ferrari

"Druhá chyba, které jsme se dopustili s Charlesem, se opět týkala rozestupů. Chtěli jsme přejít s oběma vozy na suché pneumatik. V 21. kole jsme si mysleli, že je trať dobrá pro tyto pneumatiky. Ve stejné chvíli, kdy jsme do boxů povolali Carlose ve snaze udržet vedení v závodě, jsme si pomysleli: 'Povolejme i Charlese, abychom se pokusili podseknout Péreze a skončili na prvním a druhém místě.'

Když jsme se k tomu blížili, tak jsme sledovali naše rozestupy. Rozdíl mezi oběma vozy byl 5 sekund. Pro dvojzastávku to bylo těsné - abyste ji pohodlně zvládli, potřebujete mezi auty rozdíl 6 sekund. Mysleli jsme si však, že pět a půl sekundy by mohlo stačit," říká Rueda.

"Jak se auta blížila k nájezdu do boxů, rozdíl se snížil na pouhé tři a půl sekundy. Na poslední chvíli jsme se pokusili říct Charlesovi, aby zůstal na dráze, jenže už bylo příliš pozdě: už zabočil do boxů. Během této zastávky přišel o dvě sekundy. To bylo klíčové. Proč? Umožnilo to Verstappenovi, aby o kolo později vyjel před Charlesem," vysvětluje zklamaně šéf strategií Ferrari.

I když podle něj šlo o "hořkosladký" víkend pro stáj z Maranella, tak zároveň dodává, že rychlost vozu byla pro jeho tým povzbuzení a že je události z Monaka učiní "silnějšími." Vývoj posledních závodů totiž ukazuje, že vylepšení rudého vozu fungují a že jsou rychlostně opět před Red Bullem.