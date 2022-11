Hornerův názor na kolizi Hamiltona s Verstappenem + VIDEO

Loňští největší rivalové na sebe narazili hned při restartu po prvním výjezdu safety-caru. Max se snažil Lewise předjet po vnějšku první zatáčky, čímž se dostal na vnitřek v té druhé, kde došlo ke kontaktu a oba skončili mimo trať.

Pilot Mercedesu pokračoval a v závodě nakonec skončil druhý, zatímco Holanďan musel do boxů pro nové přední křídlo a navíc za to od komisařů obdržel trestných pět vteřin. Už jistý držitel letošního titul byl poté v cíli klasifikován jako šestý.

Jak tento incident viděl Horner? Podle něj byli komisaři příliš tvrdí, když za incident potrestali Verstappena: "Myslím, že si zasloužil trochu více místa, než dostal. Lewis mu mohl nechat o něco více manévrovacího prostoru, protože v levotočivé zatáčce byl [Max] už před ním."

"Je to nešťastné. Myslím, že šlo o jediným Maxův letošní incident. Proto je nešťastné, že Maxovi byla přisouzena vina s pětisekundovou penalizací. Ta pak ještě více uškodila našemu závodu. Bylo to velmi frustrující," přiznává šéf Red Bullu.

"Pro nás bylo zklamání přijít k poškození a tolik ztrácet v časech na kolo. Maxe to dostalo do úzkých. S penalizací jsme byli překvapeni, protože ji dostal v podstatě za závodní incident," říká Horner.

Poškozený pilot Red Bullu nechápal, že mu je přisuzovaná vina za kolizi, kterou většina lidí v padoku vnímala spíše jako závodní incident: "Šel jsem na vnějšek a hned jsem cítil, že mi nenechá místo. Zkrátka jsem do toho šel, on mi místo nenechal, takže jsem věděl, že se srazíme."

"Jeho to stálo vítězství v závodě, mně dali pět sekund. Na můj závod by to nemělo žádný vliv, protože jsme stejně byli příliš pomalí. Ale je to škoda. Myslím, že jsme si spolu mohli dobře zazávodit, ale záměrem očividně nebylo závodit," dodává Verstappen.