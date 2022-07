Čtyřnásobný šampion Vettel na konci roku v F1 končí

Loni se s F1 loučil Kimi Räikkonen. A i letos bude odcházet jedno z velkých jmen posledních dekád. Německý pilot Aston Martinu a čtyřnásobný mistr světa oznámil, že na konci roku 2022 končí svoji kariéru v F1

Sebastian Vettel začínal jako jezdec Torro Rosso a sbíral řadu prvenství jako nejmladší jezdec. Po přesunu do stáje Red Bull získal s týmem čtyři tituly mistra světa. Následoval odchod k Ferrari a poslední dva roky jezdí za Aston Martin. Za svoji kariéru nasbíral 53 vítězství.

"Měl jsem možnost pracovat se spoustou fantastických lidí za posledních 15 let. A je jich příliš na to, abych je všechny mohl jmenovat a poděkovat jim. Poslední dva roky jezdím za Aston Martin a ačkoliv výsledky nejsou takové, v jaké jsme doufali, je mi jasné, že se vše dává dohromady k tomu, aby mohl tým závodit na vrcholu v následujících letech," uvedl pětatřicetiletý rodák z Heppenheimu.

Spolupráci si užívá a věří, že zbytek týmu Aston Martin je ambiciózní a schopný a věří, že zbylé závody i s ním za volantem pomohou posunout tým vpřed. Rozhodnutí ukončit kariéru prý vůbec nebylo jednoduché a hodně nad tím přemýšlel.

"Chci promyslet, čemu se budu věnovat dál, ale je mi jasné, že jsem otec a chci trávit více času s rodinou," nechal se slyšet. Ale nechce se prý dnes ale loučit, ale spíše všem poděkovat. "Všem, a určitě děkuji také fanouškům, bez kterých by F1 nebyla."

Vedení týmu oznámilo, že Vettela nechtěli pustit a že by si přáli, aby pokračoval, ale rozhodnutí bylo na něm a oni ho respektují a jeho kvalit si i nadále velmi cení. "Pojede s námi až do Abú Zabí a to bude jeho závod číslo 300. Bude to pořádné rozloučení," slibuje Laurence Stroll.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m