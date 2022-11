PROHLÁŠENÍ po sprintu v Brazílii: Nadšení u Mercedesu a zlobivé pneumatiky Red Bullu

MERCEDES

George Russell, 1. místo

Bylo to neuvěřitelné. Nečekali jsme, že budeme mít takovou rychlost, ale ukazuje to všechnu tu tvrdou práci a pokrok, který jsme jako tým udělali. Poslední tři závody od Austinu bylo auto skvělé a je těžké odhadnout, jak by na tom byl Max, kdyby měl měkkou sadu. Nicméně první místo je skvělý pocit. Je to těžké, protože je to sprint a musíte balancovat mezi riskem a odměnou. I když jsem to vítězství moc chtěl, nechtěl jsem riskovat, abych nepřišel o body a nestartoval třeba zezadu. Podařilo se, do třetice všeho dobrého. Je to šílený pocit, že jsme oba v první řadě. Lewis odvedl skvělou práci se vyšvihnout z osmého místa. Jsem si jistý, že zítra bude Max létat a probojovávat se polem, ale máme luxusní pozici a můžeme třeba rozdělit strategie a zkusit jít po vítězství.

Lewis Hamilton, 3. místo (posune se díky penalizaci Sainze na druhé)

Jsem tak šťastný, že jsem tady. Byl to neuvěřitelný víkend. Včera to byl náročný den. Ale dnes tu byl úžasný dav fanoušků. Startoval jsem osmý a pomalu se probojoval. Gratuluji Georgovi. Je to díky všem v týmu, tvrdě jsme letos pracovali a tohle je úžasný výsledek. Být zítra v první řadě je neskutečné. Odtud bychom měli být schopni jako tým spolupracovat a udržet ostatní za sebou. Pokusíme se o to co to jen půjde. Pokud bude zítra dobré počasí a udržíme opotřebení pneumatik, mohl by to být dobrý souboj. Výhra zde v Brazílii, to by bylo něco.

Andrew Shovlin, inženýr

Tohle je vše, v co jsme mohli doufat a být rychlejší než Max, to jsme popravdě nečekali. Myslím, že to bylo hodně o středních pneumatikách a Lewis jel skvěle, aby se dostal vpřed. Je to doba, co jsme startovali z první řadu a moc se na to těšíme. Víme, že George ví, jak závodit a je za volantem chytrý a bylo pěkné mu dnes dodat vůz, ve kterém mohl ukázat, co umí a být na čele. Jel opravdu působivě. Myslím, že to vypadalo, že máme náskok na Ferrari. Zítra může zamíchat kartami počasí, ale když to srovnáme se začátkem roku, byl to kus práce dostat se sem. Vypadá to, že novinky fungují a je to pěkná odměna.

FERRARI

Carlos Sainz, 2. místo (po penalizaci sedmý)

V první zatáčce to bylo hodně těsné. Opravdu do toho musíte jít na brzdách, nebo je (Red Bull) nepředjedete. Jsou na rovinkách strašně rychlí. Takové je závodění a musíte do toho jít, pokud se chcete dostat vpřed a udržet se tam. Měli jsme slušnou rychlost, ale jsou to Mergly. Jsou trošku rychlejší. Bude zajímavé sledovat, co se stane, když všichni vyzkoušíme střední sadu. Samozřejmě, musíme je na trati předjet, protože startuji sedmý.

RED BULL

Max Verstappen, 4. místo

Po celou dobru jsem se cítil dobře, ale nějak to prostě nešlo, ale ani na měkké sadě bych asi nebyl rychlejší. Vážně, prostě se hrozně opotřebovávali pneumatiky. Musíme se na to podívat. Nejsem si jistý, co zvládneme do zítra, ale nemůže to být horší než dnes. Konec konců, pokud se pneumatiky opotřebovávají víc než jinému týmu, je jedno, na které sadě jste. Myslím, že musíme tohle nejprve zlepšit a potom by to mělo fungovat. Ty souboje byly dobré. Tahal jsem za kratší konec, ale ty souboje samy o sobě byly bezva.

Christian Horner, šéf týmu

Mysleli jsme, že měkké budou mít limitace. Rozhodli jsme se pro start na středních. Pokud by přežily prvních dvanáct kol, byla by druhá polovina závodu mnohem pohodlnější. První část jsme přežili a ve druhé byla degradace ještě horší. Mercedes měl dnes velmi rychlé auto a nedokázali jsme je udržet za námi. Hodně své auto během roku vyvíjeli a dostávali se blíž, takže takovýto jejich výkon není žádným překvapením a George tu odvedl skvělou práci. Myslím, že měkká sada by pro nás dnes asi byla lepší, ale výhodou je, že máte další set do zítřejšího závodu, takže jsme to dnes strategicky vzdali a snad se to zítra vyplatí. Raději bych vyhrál a k tomu měl dvě sady měkkých pneu, ale vypadá to na skvělý závod. Mercedes bude rychlý a pojedou takticky. Jsou do dva Red Bully proti dvěma Mercedesům a Ferrari, které nemůžeme odepsat.

Haas

Kevin Magnussen, 8. místo

Dnes jsem si to opravdu užil - získal jsem bod a ten je velmi důležitý, vzhledem k naší bitvě o osmé místo v Poháru konstruktérů s AlphaTauri. Věděl jsem, že sprint nevyhraju, ani to nebylo mým cílem. Chtěl jsem si užít start z pole-position a pak se pokusit vytěžit bod. Snil jsem o umístění před Norrisem, hned za trojicí suverénů, což se mi nepovedlo, ale i tak jsem spokojen se ziskem bodu. Zítra startuji z místa, které bychom rádi obsadili při obvyklé kvalifikaci. Začínáme v TOP 10 a doufám, že i zítra budeme usilovat o body.

Mick Schumacher, 12. místo

Měl jsem dobré úvodní kolo, což mi pomohlo si vylepšit pozici a také závodní rychlost nebyla špatná, takže jsem měl možnost o další umístění bojovat. Byl tu ale drobný problém s motorem, musíme se na to podívat a zjistit, oč jsem byl kvůli tomu pomalejší. Začal jsem zcela vzadu a probíjel se k bodům, takže jestli všechno půjde dobře, máme zítra velmi solidní potenciál.

Günther Steiner

Po Kevinově startu z pole-position jsme dosáhli kýženého maxima a bodovali. Jenom jeden bod, ale je to obtížné, když špičkoví piloti se dostali dopředu, ale aspoň jeden pro nás zbyl. Mick jel také velmi dobrý závod, postoupil o osm příček - pro zítřek máme slušné pozice.Je tu šance na body, dnešek byl pro nás dobrý, výsledek fantastické týmové práce.

Aston Martin

Sebastian Vettel, 9. místo

Dnes jsem tam tvrdě bojoval – několik z nás zůstalo uvízlých za Estebanem [Oconem], který, myslím, měl nějaké problémy, takže jsme ztratili nějaký čas. Bez toho bych možná dokázal chytit Kevina [Magnussena] před koncem – a to by nám vyneslo bod. Celkově si však myslím, že s dneškem můžeme být spokojeni: naše tempo bylo dobré, dobře jsme se starali o pneumatiky a posouvali jsme se. Všechno dnes fungovalo dobře – uvidíme, co můžeme udělat zítra.

Lance Stroll, 17. místo

Začal jsem dobře a v prvním kole jsem získal několik pozic. Všechno vypadalo skvěle, ale pak jsem začal trochu ztrácet tempo, jak se závod vyvíjel – a to znamenalo, že jsem v boji ve středu pole klesl o několik míst. Musíme se podívat, co se tam stalo. Zítra jedeme znovu – a na tomto místě se může stát cokoliv.

Mike Krack, šéf týmu

Myslím, že dnešní sprint fanouškům naservíroval velmi zábavnou podívanou. I když je dnešní závod pouze o určení startovního roštu, viděli jsme těsné souboje všude přes celé startovní pole, v neposlední řadě mezi našimi vozy. Sebastian měl dobré tempo a dokázal to dát dohromady, když si u vlajky zajistil deváté místo. Lance měl za sebou silné úvodní kolo a získal tři místa, ale necítil se dnes ve svém voze pohodlně a jeho tempo ve druhé polovině závodu kleslo. Nicméně je to neděle, co se počítá a my si vezmeme lekce, které jsme se dnes naučili, abychom se je zítra pokusili maximalizovat a získat nějaké body.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.