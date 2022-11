Z vítězství ve sprintu se nakonec raduje George Russell

Do posledního sprintu sezóny odstartovali jezdci vesměs na nejměkčí směsi, výjimkou byl jen Verstappen a Latifi, kteří věřili žlutě označeným pneumatikám. Před jezdci stálo 24 závodních kol na okruhu v Brazílii a všem vévodil Kevin Magnussen, který získal ve včerejší kvalifikaci svou premiérovou pole position.

Magnussenovi se start povedl a dokázal své první místo udržet. Verstappenův start byl díky tvrdší směsi pneumatik horší a v prvních zatáčkách okruhu bojoval s Russellem. Boje pokračovaly i nadále - hlavně mezi týmovými kolegy Alpinu. Začátkem třetího kola se začaly dít věci - před nájezdem do 1. zatáčky se dostal do čela Max Verstappen, před Magnussena se v DRS zóně dostal i Russell. Do potíží se ale dostal Fernando Alonso, jenž musel navštívit své mechaniky kvůli výměně předního křídla.

LAP 4/24



ALO 📻: "Just lost the front wing. Thanks to our friend"



Fernando Alonso makes contact with Esteban Ocon again! The Spaniard is furious #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/EtVuHarpD4 — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Magnussen se v 6. kole začal opět propadat - tentokrát na 5. místo za Lewise Hamiltona. Zaseklý byl ale na 8. pozici Charles Leclerc, který bojoval nějakou chvíli s Estebanem Oconem.

V boji mezi týmovými kolegy pokračovali jezdci Astonu. Vettel se snažil dostat před Strolla, ovšem Kanaďan bránil příliš agresivně a vytlačil Vettela na travnatou plochu.

LAP 9/24



VET 📻: "OK"



Seb's not happy with Stroll after a close call between the two team mates 😳#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ySKlBXUOid — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

O něco hezčí souboje jsme mohli vidět od 12. kola na čele závodu - George Russell chytil druhý dech a začal bojovat s Verstappenem. Rovinky nahrávaly Red Bullům, ovšem Russell těžil z měkčí směsi pneumatik a dokázal být o něco rychlejší v zatáčkách. Během těchto soubojů se na tuto dvojici dotáhl i Sainz s Hamiltonem - Brit si četl Sainze a vyzýval ho k obdobným soubojům jako jeho týmový kolega Maxe Verstappena. Ovšem v 15. kole nahrálo vše do karet Russelovi a dokázal se dostat před Holanďana, kterému dokázal poodjet na náskok přesahující jednu vteřinu.

V 19. kole to zkusil na Verstappena i Sainz, kterého manévr se povedl. Ovšem mezi těmito dvěma jezdci došlo ke kontaktu, což uškodilo Verstappenovi a jeho přednímu křídlu. Ihned poté se dostal před Verstappena i Hamilton a začal mu ujíždět.

LAP 18/24



SAINZ AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT!!!



The Ferrari driver passes Verstappen#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/aUIEflo5fz — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Tři kola před koncem si začal Sainz stěžovat na boxovou zídku ohledně svých pneumatik, přičemž šanci vycítil Hamilton a začal tlačit. Ovšem to mu nevyšlo a skončil těsně třetí za Sainzem.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 3 vitez 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 2 + 3,995 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1 + 4,492 4. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 10,494 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 11,855 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 13,133 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 25,624 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 28,768 9. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 30,218 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 34,170 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 39,395 12. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 41,159 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 41,763 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 42,338 15. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team + 48,985 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 50,306 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 50,700 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 51,756 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:16,850 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ