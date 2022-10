PROHLÁŠENÍ po závodě: Hamilton si pochvaluje zlepšení

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Měl jsem dobrý start a dostal se na první místo. Poté šlo vše hladce, ale druhý stint pro nás nebyl ideální, což vyvrcholilo nepovedenou zastávkou v boxech. Ale naštěstí jsme pak měli dobré tempo a já mohl bojovat. Navíc Austin je trať, kde se dá předjíždět, takže jsme to zvládli. Závěrečné bitvy jsem si užil. Dietrich už tu není, ale my budeme pokračovat v jeho jménu dál.

Mercedes

Lewis Hamilton, 2. místo

Když jsem se dostal do vedení, věřil jsem, že to můžu zvládnout, ale Red Bull byl až příliš rychlý. Udělal jsem maximum. Nové díly nám pomáhají, děláme pokroky, ale pořád ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Ještě nejsme na srovnatelné úrovni s Red Bullem, byť týmu patří poděkování za to, jakou práci při vývoji odvádí. Budeme na to tlačit dál.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo

Nebylo to špatné, startovali jsme zezadu a jsme na pódiu. Pořád se ale potřebujeme zlepšit. Opotřebení pneumatik bylo trochu moc vysoké. Vyšší než bychom potřebovali. Je to oblast, na které musíme zapracovat.